Nashik News : नैराश्यातून 20 वर्षीय युवकाने उचलले टोकाचे पाऊल

नाशिक : गंगापूर रोड परिसरातील सिरिन मिडोजच्या १२ व्या मजल्यावरून अवघ्या २० वर्षीय युवकाने नैराश्यातून उडी घेतली.

गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यु झाला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. (20 year old youth took extreme step due to depression Nashik News)