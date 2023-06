Nashik Fraud Crime : व्यवसाय सुरु करण्याच्या बहाण्याने 27 लाखाची फसवणूक

By

Nashik Fraud Crime : कापड व मार्बल व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने तिघा जणांनी मालेगाव येथील एका व्यावसायिकाची तिघांनी २७ लाखाची फसवणूक केली. (27 lakh fraud of youth on pretext of starting business nashik fraud crime news)

येथील आसिफ अख्तर नईम अहमद (३०, रा. नयापुरा) या तरुणाचा विश्वास संपादन करून त्याला कापड व मार्बल व्यवसाय सुरू करण्यासाठी संशयित युसूफ जमील याकूब, जहीर अहमद व मोहंमद याकूब या तिघांनी भागीदारी करार करण्याचे निमित्ताने दोन टप्प्यात सुमारे २७ लाख रुपये घेतले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानंतर कुठलाही करार व व्यवसाय सुरू न करता फसवणूक केली. २० फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान हा प्रकार येथील मिलन हॉटेल, मच्छी बाजार भागात घडला. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.