Nashik Crime: पतीवर जीवघेण्या हल्ल्याप्रकरणात तिघांना कोठडी; मैत्रिण अन सर्पमित्रासह मिळून रचला कट

नाशिक : बोरगड परिसरामध्ये राहणाऱ्या संशयित पत्नीने पतीला बिअर पाजून सर्पमित्राच्या मदतीने त्याच्यावर हल्ला केला.

तसेच, बेदम मारहाण करतानाच सर्पदंश करून मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संशयित पत्नीसह तिची मैत्रिणी व सर्पमित्राला पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने तिघांना येत्या सोमवारपर्यंत (ता.५) पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (3 arrested in case of fatal attack on husband conspiracy hatched with female snake friend Nashik Crime)