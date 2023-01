Nashik News: वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांची गळफास घेत आत्महत्या; 2 तरुणांसह विवाहितेचा समावेश

नाशिक : शहर परिसरामध्ये वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांनी राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. यामध्ये एका २३ वर्षीय विवाहितेचाही समावेश आहे. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (3 commit suicide by hanging themselves in different incidents 2 including married with youth Nashik News)

उपनगर परिसरातील रोकडोबा वाडी येथे २३ वर्षीय अनिकेश रमेश खरे (२३, रा. रोकडोबावाडी, देवळाली गाव) याने सोमवारी (ता. १६) राहत्या घरात साडीच्या साहाय्याने गळफास लावून घेत आत्महत्या केली.

उपचारासाठी बिटको रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. सातपूरच्या कामगार नगरमध्ये राहणाऱ्या २३ वर्षीय विवाहिता हर्षदा स्वप्नील पाटील (२३, रा. सप्तशृंगी चौक, कामगारनगर) हिने सोमवारी (ता. १६) दुपारी साडेचारच्या सुमारास राहत्या घरात झोक्याच्या दोरीने गळफास लावून घेतला.

पती स्वप्नील पाटील याने उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. तर, तिसरी घटना सिडकोतील सावतानगरमध्ये घडली. गौतम संजय बच्छाव (२३, रा. महालक्ष्मी चौक, सावतानगर, सिडको) याने सोमवारी (ता. १६) रात्री साडेआठच्या सुमारास राहत्या घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर पत्र्याच्या अँगलला नायलॉन दोरीने गळफास लावून घेतला.

आई कल्पना बच्छाव यांनी उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी अंबड पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

