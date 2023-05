Nashik Crime News : 5 दिवसात 3 चारचाकी चोरीस; घटना सीसीटीव्हीत कैद

By

Nashik Crime News : वाहन चोरी करणाऱ्या संशयितांनी चारचाकी चोरीकडे मोर्चा वळवला आहे. गेल्या पाच दिवसांत विविध भागातून तीन चारचाकी चोरी झाल्या आहे. दुचाकी चोरांसह चारचाकी चोरांना शोधण्याचे आवाहन पोलिसांसमोर आहे.

रविवारी (ता.२१) रात्रीच्या सुमारास पखाळरोड येथून इर्टिगा चारचाकी चोरी झाली. मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. (3 four wheeler thefts in 5 days incident caught on CCTV Nashik Crime News)

खडकाळी परिसरातून अजहर शेख यांची सुमारे ३० लाखांची फॉर्च्यूनर चारचाकी बुधवारी (ता. १७) रात्रीच्या सुमारास राहत्या घराच्या बाहेरून चोरीस गेली. ही घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी (ता.१९) रात्री मानेनगर भागातून मालवाहू पिकअप चारचाकी चोरी झाल्याची घटना घडली आहे.

त्या पाठोपाठ रविवारी (ता.२१) रात्रीच्या सुमारास पखाळरोड येथून मुकुंद पवार यांची (एमएच १५, एच जी ८२८३) इर्टिगा चारचाकी चोरीस गेली. चोरीचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला आहे. अज्ञात संशयित चारचाकी चोरून नेत असल्याचे कॅमेऱ्यात आढळून आले.

श्री. पवार यांच्या तक्रारीवरून मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांपासून दुचाकी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. त्यास आळा बसावा म्हणून पोलिस आयुक्तालयाकडून विशेष पथक नियुक्त करण्यात आले होते.

आता चोरट्यांनी चारचाकी वाहनांकडे मोर्चा वळविला आहे. गेल्या पाच दिवसात विविध भागातून तीन चारचाकी चोरी झाल्याने चारचाकी चोरट्यांना शोधण्याचे आवाहन पोलिसांसमोर आहे.