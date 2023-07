Nashik Crime: घर सोडून गेलेल्या 3 मुली अवघ्या 8 तासात पालकांच्या स्वाधीन

Nashik News : आई अभ्यास करण्यासाठी रागावते तसेच मैत्रिणींना भेटू देत नाही याचा राग मनात धरून एकाच शाळेतील तीन अल्पवयीन मुली घर सोडून निघून गेल्याची घटना बुधवार (ता. १३) घडली होती.

याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी या गुन्ह्याचे गांभीर्य बघून अल्पवयीन मुलींना अवघ्या आठ तासाचे आत शोधून त्यांना पालकांच्या स्वाधीन केले आहे. (3 girls who left home handed over to their parents in just 8 hours Nashik News)

मुलीचा शोध घेण्यासाठी चार पथके तयार केले होते. सदर मुली मोबाईल फोन वापरत नसल्याने त्याचा शोध घेण्यास अडचण येत होती. सीसीटीव्ही फुटेज चेक करीत असताना तिन्ही मुली हे रेल्वे स्टेशन येथून जळगावकडे जाणारे गाडीत बसून जातांना दिसल्या.

जळगाव येथून परत मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वेत बसताना दिसून आल्या. मुलींनी कल्याण रेल्वे स्टेशनवरील एका प्रवाशाचा फोन घेवुन मैत्रिणीला फोन केला होता. त्याची माहीत पोलीसांना मिळाल्यानंतर मोबाईलचे लोकेशन काढून कल्याण रेल्वे पोलिसांबरोबर संपर्क साधला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कल्याण रेल्वे पोलिसांच्या मदतीने त्यांना ताब्यात घेवुन बाल कल्याण समिती समोर हजर केले आहे. अवघ्या आठ तासाच्या आत अल्पवयीन मुलींना अंबड पोलिसांनी शोधून काढल्याने मुलींच्या पालकांनी पोलिसांचे आभार मानले.

सदर कामगिरी अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रमोद वाघ, उपनिरीक्षक संदीप पवार, उपनिरीक्षक नाईद शेख, नितीन राऊत, रवींद्रकुमार पानसरे, सचिन जाधव, किरण देशमुख, विनायक घुले यांनी बजावली.