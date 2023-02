Nashik Bribe Crime : लाचखोर शिंदेच्या घरात 3 लाखांची रोकड; दोघांना एका दिवसाची कोठडी!

नाशिक : भूमि अभिलेख कार्यालयात शेत जमिनीची नोंदीत झालेली चूक दुरुस्तीसाठी ५० हजाराची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला जिल्हा अधीक्षक महेशकुमार शिंदे व कनिष्ठ लिपिक अमोल महाजन यांना न्यायालयाने एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.

दरम्यान, लाचखोर अधीक्षक शिंदे याच्या राहत्या घराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने घेतलेल्या झडतीमध्ये तीन लाखांची रोकड सापडली, ती जप्त केली आहे. लाचखोर शिंदे यांच्या कारभाराविषयी विभागात अनेक तक्रारीही होत्या. या कारवाईमुळे भूमिअभिलेख विभागात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचीच पोलखोल झाली आहे. (3 lakh cash in house of briber Shinde day custody for both Nashik Bribe Crime)

महेशकुमार महादेव शिंदे (रा. पंडित कॉलनी, नाशिक) हे भूमि अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक असून त्यांच्याकडे उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. तक्रारदाराच्या वडिलांच्या नावे शेतजमीन आहे.

तिचा भूमिअभिलेख कार्यालयाने तयार केलेला हिसा नमुना १२ मध्ये लिखाण प्रमादाची चूक झाली होती. ही चूक दुरुस्तीचे आदेश देण्यासाठी तक्रारदाराने अर्ज केला होता. त्यासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक महेशकुमार महादेव शिंदे याने तक्रारदाराकडे १ लाख ८० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.

यासंदर्भात तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार पथकाने पडताळणी केली. दरम्यान, संशयित शिंदे याने तक्रारदाराकडे तडजोडीअंती एक लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. त्यानुसार, कनिष्ठ लिपिक अमोल महाजन यानेही लाचेची रक्कम देण्यासाठी तक्रारदारास प्रोत्साहित केले.

तक्रारदाराची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला. त्यानुसा रपथकाने भूमिअभिलेख कार्यालय परिसरात सापळा रचला होता. मंगळवारी (ता. ३१) रात्री उशिरा जिल्हा अधीक्षक शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यालयीन दालनामध्ये तक्रारदाराकडून १ लाखांच्या लाचेपैकी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारली.

त्यावेळी दबा धरून असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शिंदे यास लाचेच्या रकमेसह रंगेहाथ अटक केली. याप्रकरणी लाचखोर शिंदे व महाजन यांच्याविरोधात बुधवारी (ता. १) सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर पोलीस अधीक्षक नारायण न्याहाळदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक गायत्री जाधव यांच्या पथकाने केली.

झडतीत रोकड, सोन्याचे दागिने

शिंदे यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या पंडित कॉलनीतील राहत्या घराची पथकाने झडती घेतली. त्यावेळी घरात तीन लाखांची रोकड व साडेतीन लाखांचे सोन्याचे दागिने पथकाच्या हाती लागले. शिंदे यांच्या मालमत्तेचाही शोध चौकशीतून केला जात आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून शिंदे नाशिकमध्ये कार्यरत होते. त्यांच्या गैरव्यवहारांबाबत अनेक तक्रारी होत्या.

"भूमिअभिलेख कार्यालयातील लाचप्रकरणाचा सखोल तपास केला जाईल. याबाबत तक्रारदारांनी तक्रारी देण्यासाठी समोर यावे. तक्रारदारांची नावे गोपनीय ठेवली जातील. निसंकोचपणे १०६४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा."

- शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक.

