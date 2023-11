Mahapareshan News: ‘महापारेषण’ला 3 राष्ट्रीय पारितोषिके जाहीर

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (महापारेषण) जनसंपर्क विभागाला (सांघिक सुसंवाद विभाग) पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावरील तीन पारितोषिके जाहीर झाली आहेत.

यामध्ये सर्वोत्कृष्ट सोशल मीडिया ॲण्ड पीआर, ब्रॅंडिंग, सर्वोत्कृष्ट फिल्म (इंग्रजी) व भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जागृती अभियान हा विशेष पुरस्कार मिळाला आहे.

या पारितोषिकांबद्दल महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार (भा.प्र.से.) यांनी जनसंपर्क विभागाचे कौतुक केले आहे. (3 National Awards announced for Mahapareshan Awards for Best Social Media & PR Branding and Best Film nashik)

पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया ही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणारी देशातील सर्वोत्तम संस्था आहे. भारतातील विविध राज्यांत तसेच संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका आदी देशांतही सोसायटीच्या शाखा आहेत.

नवी दिल्लीतील डॉ. भीमराव आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये २५ ते २७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सवाच्या उदघाटन समारंभात या पुरस्काराचे वितरणहोणार आहे.

महापारेषणच्या जनसंपर्क विभागाची विविध पुरस्कारासाठी निवड करताना अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अंतर्गत व बहिर्गंत संपर्कासाठी केलेले उपक्रम, महापारेषण समाचार या गृहमासिकात केलेले डिजिटल बदल, फिल्मची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे.

तसेच महापारेषणचे व्हॉट्सअप बुलेटिन, ऑडिओ-व्हिज्युअल्स बुलेटिन, व्हॉटसअप चॅनेल, सोशल मीडियाचा सकारात्मक पद्धतीने जनसंपर्कासाठी वापर, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, अभियान सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडले.

महापारेषणच्या जनसंपर्क विभागाने क्यू-आर कोडच्या माध्यमातून नोकरभरतीच्या जाहिराती डिजिटल स्वरूपात केल्या. डिजिटल ई-न्यूजलेटर फ्लिपबुकच्या स्वरूपात मांडले. पॉडकास्टच्या माध्यमातून आधुनिक संवाद ही संकल्पना राबविणारी महापारेषण ही पहिली कंपनी ठरली आहे.

"महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार (भा.प्र.से.) यांच्या नेतृत्वाखाली व संचालक (संचलन) संदीप कलंत्री, संचालक (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, संचालक (वित्त) अशोक फळणीकर, संचालक (मनुष्यबळ विकास) सुगत गमरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनसंपर्क विभाग सातत्याने सर्जनशील व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवीत आहे."

-डॉ. मिलिंद आवताडे, जनसंपर्क अधिकारी, महापारेषण.