Nashik News : गोवंश वाहतुक मारहाणीत खूनप्रकरणी 3 पोलिस निलंबित

Nashik News : गोवंश तस्करीच्या दरम्यान धामणगाव (ता. इगतपुरी) शिवारात एकाचा मारहाणीत खून झाल्याप्रकरणी वरिष्ठांनी घोटी पोलिस ठाण्यातील प्रभारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रद्धा गंधास यांना नाशिक मुख्यालयी बोलवत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल तीन पोलिसांना निलंबित केले आहे. (3 policemen suspended in case of beating and murder during cattle transportation nashik news)

गोवंश तस्करीचे प्रमाण दिवसांगणिक वाढीस लागले आहे. घटनांचा जागोजागी विरोध करताना मारहाण झाल्याच्या घटनांचे वाढते पेव पाहता व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी घोटी पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रद्धा गंधास यांची मुख्यालयी बदली केली आहे.

याप्रकरणी हवालदार बिपीन जगताप, किसन कचरे, भास्कर शेळके यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. श्रद्धा गंधास यांचा पदभार पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

कायद्याचे पालन करताना कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करत, परिसरात कोणत्याही प्रकारे अवैध धंद्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी घटना समजल्यास तत्काळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी केले आहे.