Nashik Crime: मालेगावात 3 दरोडेखोरांना अटक; अंधाराचा फायदा घेत चौघे झाले फरार

मालेगाव : शहराजवळील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील ओवाडी नाला पुलाखाली पवारवाडी पोलिसांनी काल मध्यरात्री शिताफीने छापा टाकून दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या तिघा संशयितांना शस्त्रास्त्रांसह अटक केली.

अंधाराचा फायदा घेऊन चार संशयित फरार झाले. अटक केलेल्या तिघा संशयितांच्या ताब्यातून दहा हजार रुपये किमतीचा गावठी कट्टा, प्रत्येकी दीड हजार रुपये किमतीची तलवार व वक्राकार कोयता असा सुमारे १३ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.

याच संशयितांनी दोन आठवड्यापूर्वी शहरातील अख्तराबाद, जाफरनगर भागातील हॉटेलसह परिसरात दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने तोडफोड केल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे. (3 robbers arrested in Malegaon Taking advantage of darkness four absconded Nashik Crime)

शहरातील जुन्या महामार्गावरील जाफरनगर व परिसरात दोन आठवड्यापूर्वी सराईत गुन्हेगारांनी दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने तीन ते चार हॉटेलमध्ये शस्त्रांचा धाक दाखवत जोरदार तोडफोड केली होती.

पवारवाडी पोलिस या घटनेपासून संशयितांच्या मागावर होते. याच दरम्यान पोलिसांना ओवाडीनाला पुलाखाली काही संशयित दरोड्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली.

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुजित पाटील, उपनिरीक्षक पी. एस. सुपनर, हवालदार नीलेश निकम, साबळे, राकेश उबाळे, उमेश खैरनार, शेलार,

चव्हाण आदींच्या पथकाने ओवाडी नाला पुलाखाली छापा टाकून बिलाल मोहम्मद आजम (३१, रा. बनारसी चौक, आदमनगर), सामीक मोहम्मद सलीम (२३, रा. फातमा मशीदजवळ, जाफरनगर), समवेल रईस अहमद ऊर्फ चाचा (२२, रा. यासीन मशिदीजवळ, गोल्डननगर) या तिघांना अटक केली. अंधाराचा फायदा घेऊन मुजम्मील बडे, मुसा अमीर मोन्टू व आरिफ दातऱ्या हे चौघे सराईत फरार झाले.

पथकाने अटक केलेल्या संशयितांमध्ये बिलाल आजमकडून दहा हजार रुपये किमतीचा गावठी कट्टा, सामीककडून दीड हजार रुपये किमतीचा वक्राकार कोयता व समवेलच्या ताब्यातून दीड हजार रुपये किमतीची तलवार असा ऐवज जप्त केला.

या संशयितांनी हॉटेलमध्ये तोडफोड केल्याचे चौकशीत मान्य केले. सात जणांविरुद्ध पवारवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक केलेल्या तिघांना न्यायालयात उभे केले असता चार दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.