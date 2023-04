Nashik News : सिडकोत 3 वर्षीय बालकाचा झोपेत लाकडी कपाट अंगावर पडल्याने दुर्दैवी मृत्यू

Nashik News : अपघात केव्हा, कधी आणि कसा होईल याचा काही नेम नाही. परंतु काही अपघात असे असतात जे मनाला चटका लावून जातात. असाच एक प्रसंग आज जाधव संकुल परिसरामध्ये साखर झोपेत असणाऱ्या शौर्यच्या बाबतीत घडला आहे.

शोर्य आणि त्याचे कुटुंबीय झोपेत असताना सकाळी सुमारे साडेसहा वाजता अवघा तीन वर्षाच्या शौर्य सुजित विश्वकर्मा याच्या अंगावर लाकडी कपाट पडलेल्याने त्याचा जागीच कऋण अंत झाला. (3 year old boy died in cidco wooden cupboard fell on him while sleeping Nashik News)

सदर बाब परिसरात समजतात एकच शोककळा पसरली. अशी वेळ कोणावर येऊ नये असेच मत सर्वांनी व्यक्त करताना दिसून आले. तर त्या मुलाच्या पालकांवर आभाळ कोसळल्यासारखं झाल.

आपला पोटचा मुलगा जिवंत असेल अशी वेडी भावना घेऊन त्यांनी जिल्हा रुग्णालयात त्यास उपचारासाठी दाखल केले परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शोर्य यांस तपासून मृत घोषित करतात त्याच्या पालकांनी एकच हंबरडा फोडला.

अंबड परिसरातील जाधव संकुल येथे राहणाऱ्या विश्वकर्मा परिवारावर या प्रसंगामुळे मोठी शोककळा पसरली. याबाबत अंबड पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून अधिक तपास पोलीस हवालदार चव्हाण करीत आहेत.