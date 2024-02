Nashik News : महाराष्ट्रातील 32 विद्यार्थ्यांना घडणार ‘इस्त्रो’ची सफर

Nashik News : येथील विज्ञान क्षेत्रात अग्रणी संस्था नोबेल फाउंडेशन आणि भवरलाल अँड कांताबाई जैन फाउंडेशन यांच्यातर्फे दरवर्षी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी घेतल्या जाणाऱ्या नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्च परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर झाला असून परीक्षेच्या माध्यमातून यंदा महाराष्ट्रातील तब्बल ६२ विद्यार्थ्यांना इस्रो भेटीचा आनंद घेता येणार आहे. (32 students from Maharashtra will travel to ISRO nashik news)