Nashik News : निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 33.77 कोटी; गारपीटीची नुकसानभरपाई

Nashik News : निफाड तालुक्यात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीट झाल्याने द्राक्ष व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.

या नुकसानीसाठी तालुक्यातील सुमारे २,३२०० बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे ३३ कोटी ७७ लाख ८८ हजार ९७० रकमेचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती आमदार दिलीपराव बनकर यांनी दिली.(33.77 crores will be given to farmers of Niphad taluka nashik news)