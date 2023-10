Nashik News : जिल्ह्यातील 345 शाळांचे समुहशाळेत रुपांतर; 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांबाबत प्रक्रिया सुरू

Nashik News : नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरातील आदीवासी, डोंगराळ व दुर्गम भागातील मराठी माध्यमाच्या जवळपास १४ हजार शाळांचे समुह शाळेत रुपांतर करण्यात येणार आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे.

अशा शाळांचे एकत्रीकरण करून तेथील विद्यार्थ्यांसाठी जवळच्या शाळेत अथवा समुह शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. (345 schools in district have been converted into group schools nashik news)

नाशिक जिल्ह्यात या नव्या धोरणानुसार एकूण ३४५ प्राथमिक शाळांचे समुह शाळेत समायोजन होण्याच्या मार्गावर असुन या शाळांसाठी पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत सुरु झाली आहे. यासाठी मध्यवर्ती शाळांची निवड करण्यात येणार असून पहिल्या टप्यात याची चाचपणी केली जाणार असल्याची माहिती प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी दिली.

१०९ शाळांची झाली वाढ

कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा गेल्या दोन वर्षापासुन घाट घातला जातो आहे.मात्र समाजातील विरोध बघता ही प्रक्रिया मागे घेण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार २३६ शाळा कमी पटाच्या आढळल्या होत्या.

आजच्या माहीतीनुसार त्यात १०९ ने वाढ होऊन नाशिक जिल्ह्यात आजमितीस दुर्गम भागासह इतर सर्वभगातील ३४५ शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ३४५ शाळांसाठी पर्याय शोधावा लागणार आहे. यादृष्टीने चाचपणी सुरू आहे.

शिक्षक ठरणार अतिरिक्त

नाशिक जिल्ह्यात ३४५ शाळांची समुह शाळेत व्यवस्था व प्रशासकीय प्रक्रिया झाल्यावर या शाळांमधील कार्यरत शिक्षक परिणामी अतिरिक्त ठरणार आहेत. पण त्यांचे नुकसान होणार नाही. त्यांना इतर शाळेत सामावण्यात येईल, असेही सांगण्यात येत आहे. मात्र या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील शाळांचे भवितव्य काय राहील, असा प्रश्न मात्र कायम राहणार आहे.

तालुकानिहाय २० पेक्षा कमी पट असणाऱ्या शाळा

तालुका : कंसात शाळा संख्या :

बागलाण (२५),चांदवड (१२),देवळा (१५),दिंडोरी (५),इगतपुरी (१९),कळवण (२२),मालेगाव (२८),नांदगाव (२५),निफाड (९),पेठ (१८),नाशिक (२),सिन्नर (३०), सुरगाणा (६९),त्र्यंबकेश्वर (३५),व येवला ( ३१)