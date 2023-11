Nashik Accident News : शहर व परिसरातील 4 वेगवेगळ्या दुर्घटनेत 4 जणांचा मृत्यू

By

Nashik Accident News : शहर व परिसरात घडलेल्या पाच वेगवेगळ्या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला. मृतात एका महिलेचा समावेश आहे.

झोडगे (ता. मालेगाव) येथील पुंजाराम बाबुराव जाधव (वय ४५) हे सोमवारी (ता. १३) दुपारी पाऊणेदोनच्या सुमारास तलावात बुडालेल्या अवस्थेत मिळून आले. (4 people died in 4 different accidents in city nashik news )

रुग्णवााहिका चालक राहुल पाटील यांनी उपचारासाठी येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता डॉ. जिहाद अन्सारी यांनी तपासून त्यांना मयत घोषित केले. तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

शहरातील द्याने भागातील सुनिल कृष्णा बच्छाव (वय ५५) हे मंगळवारी (ता. १४) पहाटे चारला मयत अवस्थेत मिळून आले. येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता डॉ. इरफान शेख यांनी तपासून त्यांना मयत घोषित केले. रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

सोयगाव येथील तरुणाचा गिरणा नदीपात्रात बुडाल्याने मृत्यू झाला. काळू राजाराम गांगुर्डे (वय ३५, रा. इंदिरानगर, साेयगाव) हा हॉटेल मधुबनच्या पाठीमागे गिरणा नदीच्या पाण्यात बुडालेल्या अवस्थेत मिळून आला. त्याचे नातेवाईक अक्षय दिलीप बोरसे (रा. सोयगाव) यांनी त्याला येथील सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.

डॉ. इरफान शेख यांनी तपासून त्याला मयत घोषित केले. मंगळवारी (ता. १४) सकाळी नऊला हा प्रकार घडला. छावणी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील मुंगसे कांदा मार्केट समोर दुचाकीने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिल्याने दुचाकीस्वार ठार झाला.

योगेश गोविंद पाटील (वय ३२, रा. कोर्णाक नगर, नाशिक) यांचा भाऊ दीपक पाटील मुंगसे कांदा मार्केट समोेरील मुंबई-आग्रा महामार्गावरुन दुचाकीने (एमएच १८ एआर ६२७२) जात असतांना पाठीमागून आलेल्या दुचाकीने (एमएच ०५ बीडब्ल्यु ७८०६) जबर धडक दिली.

अपघातात दीपक मयत झाला. अपघातानंतर धडक देणारा दुचाकीस्वार फरार झाला. तालुका पोलिस ठाण्यात अपघात करणाऱ्या दुचाकीस्वाराविरुध्द अपघाताचा व मृत्युस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.