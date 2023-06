Nashik Crime: मनमाड पोलिसांकडून 45 जनावरांची सुटका; दोघांविरुद्ध गुन्हा

By

Nashik Crime : बकरी ईद सणानिमित्त कत्तलीसाठी गोवंश जनावरांची चोरटी वाहतूक करताना आणि शहरातील खाणी जवळ कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेली अशा दोन्ही ठिकाणी मनमाड शहर पोलिसांनी छापा टाकत कत्तलीसाठी आणलेल्या ५ गायी, ६ बैल आणि ३४ गोऱ्हे असे एकूण ४५ गोवंश जनावरांची सुटका केली.

याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात दोघांसह अज्ञाताविरुद्ध विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. या कारवाईत अकरा लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. (45 animals rescued by Manmad Police Crime against both Nashik Crime)

शहरातील पांझन नदीच्या किनारी एफसीआयजवळ असलेल्या खाणी शेजारी गुरुवारी (ता.२९) सकाळी पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार सदर ठिकाणी कोणीतरी कत्तलीसाठी ५ गायी व ३४ गोऱ्हे असे ३९ गोवंश जनावरे आणून त्यांना बांधून ठेवले होते.

सदर ठिकाणी छापा पोलिसांनी ताब्यात घेत सुमारे ६ लाख रुपयांच्या जनावरांची सुटका केली आहे. याबाबत अज्ञात विरुद्ध पोलिस कर्मचारी समाधान देशमुख (वय ३१ वर्षे) यांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

तर शहरातील मालेगाव नाका येथे नाकाबंदी केली असता प्रत्येक वाहनांची तपासणी केली जात होती. यावेळी पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब थोरात यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार गोवंश असलेली जनावरे कत्तली साठी रस्त्याने नेली जाणार होती.

त्यानुसार येवला - मालेगाव रस्त्याने एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप नंबर एमएच ४८ एजी ५०६७ ही गाडी येवला बाजूकडून मालेगावकडे गोवंश जातीचे बैल कत्तलीसाठी घेऊन जात असताना गाडी थांबवून तिची तपासणी केली असता त्यात गोवंश जातीची ६ बैल पिकअप गाडीमध्ये बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आली. सदर बैलांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.

यावेळी पिकअप चालक मतीन मेहमूद मुलतानी (वय ३९ वर्षे रा. निहारखेडा ता. येवला) आणि त्याच्या सोबत असलेला दुसरा इसमास भीमराज वसंत जठार (वय ३० वर्षे रा. सायगाव ता. येवला) यांना ताब्यात घेतले असून ६ जनावरे आणि पिकअप गाडी असा ५ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी संजय ठाकरे (वय ५३ वर्षे) यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.