Nashik Fraud Crime : ‘वर्क फ्रॉम होम’ची ऑफर पडली महागात; 46 लाखांना गंडा

Nashik Fraud Crime : ‘वर्क फ्रॉम होम’ ची ऑफर देत पैशांचे आमिष दाखवून सायबर भामट्याने वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांना तब्बल ४६ लाख रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

तिघांच्या फसवणुकीचा कालावधी आणि गुन्ह्याची पद्धत सारखीच असल्याने एकाच टोळीने गंडा घातल्याचे निष्पन्न होत आहे. (46 lakh fraud crime to offer of work from home nashik news)