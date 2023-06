Nashik Crime: माळमाथ्यावर एकाच रात्रीत तब्बल 5 घरफोड्या; 16 लाखाचा ऐवज लंपास

Nashik Crime : माळमाथ्यावर एकाच रात्रीतून पाच घरफोड्यांचे प्रकार घडले. चोरट्यांनी सुमारे १६ लाखाचा ऐवज लंपास केला. गेल्या काही दिवसापासून शहर व परिसरात चोरट्यांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे.

दोन दिवसापुर्वीच दाभाडी शिवारात राजेंद्र सोमा पाटील व पोलिस हवालदार सुभाष पवार या दोन शेजाऱ्यांकडे झालेल्या घरफोड्यांमध्ये १६ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज चोरुन नेला होता. पाठोपाठ या पाच घरफोड्या झाल्याने खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. (5 burglaries in one night on Malmatha 16 lakh stolen at malegaon Nashik Crime)

तालुक्यातील माळमाथा भागातील दहिवाळ, पाडळदे, चिंचगव्हाण येथे एकाच रात्रीत हे घरफोडीचे प्रकार घडले. दोन दुचाकींवर आलेल्या चोरट्यांनी १५ लाख ९० हजार पाचशे रुपयांचा ऐवज चोरुन नेला.

योगेश गोरख कदम (वय ३६, रा. दहिवाळ, ता. मालेगाव) यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला.

घरातील लोखंडी कपाट तोडून ५० हजार रुपये रोख, ६० हजार रुपये किंमतीची दीड तोळे वजनाची सोन्याची बोर माळ, २० हजाराची कानातील बाळी, ३ हजाराचे चांदीचे कडे असा एकूण एक लाख ३३ हजार रुपये किंमतीचा ऐवज चोरट्यांनी चोरुन नेला.

याच गावात घरफोडीचा दुसरा प्रकार घडला. गणेश बाबुलाल मते (रा. दहिवाळ, ता. मालेगाव) यांच्या घरातून चोरट्यांनी एक लाख ६० हजार रुपये किंमतीच्या चार तोळे सोन्याच्या पट्ट्या, चांदीचे कडे व पंधरा हजार रुपये रोख असा एक लाख ७६ हजार पाचशे रुपयांचा ऐवज चोरुन नेला.

चिंचगव्हाण येथे तिसरी घरफोडी झाली. शिवसिंग भिका पवार यांच्या घरातून चोरट्यांनी एक लाख ४० हजाराची पाच तोळे वजनाची सोन्याची गोळी, एक लाख २० हजाराची तीन तोळ्याची सोन्याची पोत, ८० हजार रुपये किंमतीचे दोन तोळ्याचे सोन्याचे झुमके, ८० हजाराची मणीमंगळ पोत, ६० हजाराची दीड तोळ्याची सोन्याची अंगठी, एक किलो वजनाचे ६० हजार रुपये किंमतीचे चांदीचे कडे व एक लाख रुपये रोख असा ६ लाख ४० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला.

याच गावातील भाऊसाहेब महारु नेरकर यांच्या घरातून ८० हजाराचे सोन्याचे मंगळसुत्र, २० हजाराची सोन्याची अंगठी, २० हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे तोंगल व ६० हजार रुपये किंमतीचे १ किलो वजनाचे चांदीचे कडे, ६० हजार रुपये रोख असा २ लाख ४० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला.

दहिवाळ व चिंचगव्हाण येथे प्रत्येकी दोन घरफाेडीचे प्रकार घडल्यानंतर चोरट्यांनी नजीकच्या पाडळदे येथे आपला मोर्चा वळविला.

रणजित गुलाब नरवाळ (रा. पाडळदे) यांच्या घरातून चोरट्यांनी २ लाख ५३ हजार रुपये रोख, ८० हजाराची दोन तोळे वजनाची सोन्याची पोत, ४० हजाराचे सोन्याचे झुमके, २० हजाराचे सोन्याचे काप, ८ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे कुडके असा ४ लाख १ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास झाला.

या घरफोड्यांमुळे परिसरातील गावांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. घरफोडींची माहिती मिळताच अपर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती, उपअधिक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी, तालुका पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक निरीक्षक सागर सूर्यवंशी, उपनिरीक्षक स्वप्नील कोळी यांनी फौजफाट्यासह या गावांना भेटी देत पहाणी केली.

घरफोड्यांच्या तपासासाठी चौकशी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. योगेश कदम (रा. दहिवाळ) यांच्या तक्रारीवरुन तालुका पोलिस ठाण्याचा घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे