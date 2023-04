Nashik News : शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये 5 जणांची आत्महत्त्या

By

Nashik News : शहर परिसरातील अंबडमध्ये वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चौघांनी गळफास घेतला, तर पंचवटीत एकाने विषप्राशन करीत आत्महत्या केली आहे.

यामध्ये एका इंजिनिअरचा व लॉटरी विक्रेत्याचा समावेश असून तिघांनी नैराश्य व कौठूंबिक कारणातून जीवन संपविले. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये अकस्मात मृत्युच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. (5 people commit suicide in different incidents in city Nashik News)

रामदास मुरलीधर रोकडे (५०, रा. सहावी स्कीम, उपेंद्रनगर, सिडको) यांनी सोमवारी (ता. १०) दुपारी राहत्या घरात गळफास घेतला. ते इलेक्ट्रिशियनचे काम करायचे. त्यांची पत्नी व कुटुंबिय परगावी राहत असून कौटुंबिक कलहातून त्यांनी आत्महत्या केल्याचे समजते.

अंबड पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास पोलीस नाईक बनतोडे हे करीत आहेत. दुसऱ्या घटनेमध्ये सागर रतनकुमार ढेपे (२९, रा. बी विंग, रुंगठा ऑरोझोन, कर्मयोगीनगर, अंबड) या इंजिनिअरने गळफास घेत आत्महत्त्या केली.

सागर हा उच्चशिक्षित असून त्याने डिप्लोमा केला आहे. मनासारखा जॉब मिळत नसल्याने तो तणावात व नैराश्यात होता. त्यातून तो मद्याच्या आहारी गेला होता. त्यातूनच त्याने सोमवारी (ता. १०) दुपारी राहत्या घरात तीन वाजता गळफास घेत आत्महत्या केली.

त्याचे वडील खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा व्यवसाय करतात तर, भाऊ एमबीएच्या शेवटच्या वर्षाचे शिक्षण घेत असून बहिणी नुकतीच बीएएमएस डॉक्टर झाली आहे. ढेपे यांची कौठंुबिक स्थिती सधन आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस नाईक संगम तपास करत आहेत.

सिडकोतीलच कालिका पार्क परिसरामध्ये रविंद्र मन्साराम पाटील (४८, रा. साई राम रो हाऊस, कालिका पार्क, उंटवाडी, सिडको) यांनी राहत्या घरात बाळाच्या झोक्याच्या दोरीने गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केली. ते गॅरेजचे काम करायचे.

सध्या त्यांना कामधंदा नसल्याने ते नैराश्यात होते. त्यातून त्यांनी सोमवारी (ता. १०) दुपारी सव्वा पाच वाजता घरातील बेडरुममध्ये गळफास घेतला. त्यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी, पत्नी असा परिवार आहे. अंबडचे पोलिस नाईक टिळेकर अधिक तपास करीत आहेत.

तर, कामटवाड्यात महेश मधुकर आडीवडेकर (३३, रा. साईसमर्थ रो हाऊस, विठ्ठलनगर, कामटवाडे) यांनी सोमवारी (ता. १०) रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास राहत्या घरातील बेडरुममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

महेश यांचे लॉटरी विक्रीचे दुकान आहे. मात्र काही दिवसांपासून ते नैराश्यात होते. मयत महेश यांच्या पश्चात पत्नी व मुले असा परिवार आहे. अंबडचे हवालदार टोपले हे तपास करीत आहेत.

तर, पंचवटीत विकास अशोक भट (४०, रा. मिस्त्री पार्क, लोकशंकरनगर, पंचवटी) यांनी सोमवारी (ता. १०) रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेच्या सुमारास किचनमध्ये विषारी औषध सेवन करुन आत्महत्या केल्याचे आढळून आले.

त्यांच्या मित्रांनी पंचवटी पोलिसांना माहिती दिली. भट हे नग्नावस्थेत आढळून आले. आत्महत्त्येमागील कारण समजले नसून याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात येऊन तपास हवालदार वनवे करीत आहेत.