मनमाड : पुणे-इंदूर महामार्गावर रविवारी (ता. २६) वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या दोन भीषण अपघातांत सहा जण ठार झाले. मनमाड-येवला मार्गावर कंटेनर आणि कारची समोरासमोर धडक होऊन कारमधील नाशिकचे पाच तरुण जागीच ठार झाले.

मनमाड-मालेगाव मार्गावर चोंडी घाटाजवळ कंटेनर कारवर उलटून झालेल्या अपघातात कारचालक जागीच ठार झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले. (5 youths from Nashik one from Pune were killed in two accidents on Manmad Yeola road Accident News)

मनमाड शहरातून जाणाऱ्या पुणे-इंदूर महामार्गावर रविवारी दोन अपघात झाले. मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर चोंडीजवळ कंटेनर (आरजे १४ जीपी ३४३५) आणि कारचा (एमएच १२ एमडब्ल्यू ०९१८) अपघात झाला.

समोरून भरधाव येणारा कंटेनर कारवर उलटला. जखमींमध्ये क्रीडाशिक्षकाचा समावेश आहे. कारमधील सर्व जण पुण्याचे रहिवासी असून, उज्जैन येथून महाकाल दर्शन करून शिर्डीच्या साईंबाबाच्या दर्शनासाठी जात असताना हा अपघात झाला.

हा अपघात इतका भीषण होता, की कार चक्काचूर झाली. क्रेनच्या सहाय्याने दीड तासाच्या प्रयत्नानंतर अपघातग्रस्त वाहने हटविण्यात आली. अपघातामुळे दुतर्फा वाहतूक ठप्प झाली होती. जखमींना मालेगाव व नाशिक येथे हलविण्यात आले.

मनमाड-येवला मार्गावर अनकवाडे गावाच्या पुढे रेल्वेपुलावर सायंकाळी कंटेनर (एचआर ३८ एसी ७०६१) आणि कारमध्ये (एमएच ०६ एएन ८८९०) समोरासमोर झालेल्या धडकेत नाशिकचे २२ ते ३० वयोगटातील पाच तरुण जागीच ठार झाले.

श्रेयस धनवटे, गणेश सोनवणे, ललित सोनवणे, रोहित धनवटे, प्रतीक नाईक अशी अपघातात ठार झालेल्या तरुणांची नावे आहेत. हे सर्वजण मनमाडजवळच्या कुंदलगावच्या म्हसोबा देवस्थानचा धार्मिक कार्यक्रम आटोपून येवलामार्गे नाशिककडे परतत असताना हा अपघात झाला.

अपघातात कारचा चक्काचूर झाला. मृतांना मनमाडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बेमोसमी पाऊस व रात्रीच्या अंधारामुळे मदतकार्य राबवण्यात पोलिसांसह नागरिकांना अडथळा येत होता.