Nashik News: विनातिकीट प्रवाशांकडून एका दिवसात 51 लाख वसूल

Nashik News : सध्या रेल्वे वाहतूक वाढली असून भुसावळ विभागामध्ये एका दिवसात तिकीट तपासणी केली असता विनातिकीट प्रवासाच्या एकूण पाच हजार ९५२ प्रकरणांतून एका दिवसात ५०.८४ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. (51 lakhs recovered from ticketless passengers in one day Nashik News)

विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक इति पाण्डेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक यांच्या नेतृत्वात भुसावळ विभागाचे ५३७ तिकीट तपासणी कर्मचारी यांनी ९ नोव्हेंबरला भुसावळ विभागामध्ये तिकीट तपासणी मोहीम राबविली.

सर्व बोनाफाइड रेल्वे वापरकर्त्यांना आरामदायी प्रवास आणि उत्तम सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, भुसावळ विभाग विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाला आळा घालण्यासाठी मेल एक्स्प्रेस, प्रवासी सेवा, विशेष गाड्यांमध्ये तिकीट तपासणी करण्यात येते.

प्रवाशांनी गैरसोय टाळण्यासाठी आणि सन्मानाने प्रवास करण्यासाठी भुसावळ विभाग रेल्वे प्रवाशांना रेल्वे तिकीट घेऊन प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे.