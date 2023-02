Nashik Fraud Crime : कर्ज मंजूर करण्याच्या नावाखाली फसवणूक

सिडको (जि. नाशिक) : १८ कोटी रुपयाचे कर्ज मंजूर करून देण्याचे बहाण्याने टर्म इन्शुरन्स व प्रोसेसिंगच्या नावाखाली तब्बल ५४ लाखाची फसवणूक (Fraud) केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. (54 lakh fraud in name of term insurance processing under pretext of sanctioning loan nashik news)

फिर्यादी स्वप्नील सुभाषचंद्र हेगडे ( ४४, रा. आश्विननगर, सिडको) यांना श्री गजानन एंटरप्राइजेस कंपनीची सीईओ संशयित मीनल गोसावी यांनी १८ कोटी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या बहाण्याने

त्यांच्याकडून एक टक्का प्रोसेसिंग फी म्हणून १८ लाख रुपये व टर्म इन्शुरन्स तीन लाख रुपये तसेच व्याजाने ३५ लाख रुपये व फिर्यादी हेगडे यांच्या वडिलांकडून त्यांच्या नावाने १८ लाख रुपये असे एकूण ७४ लाख रुपये घेतले.

त्यापैकी २० लाख रुपये फिर्यादी यांना परत दिले. उर्वरित ५४ लाख रुपये घेऊन संशयित मीनल गोसावी यांनी फिर्यादी हेगडे व त्यांचे वडील यांची कर्ज देण्याच्या नावाने फसवणूक केली . याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक किरण शेवाळे करीत आहेत.