Nashik Crime: कळवणला 548 किलो खाद्यतेल जप्त; व्यवसाय बंद करण्याची विक्रेत्यास नोटीस

Nashik Crime : विनापरवाना खुल्या स्वरूपात खाद्यतेलाची विक्री विकणाऱ्या कळवण येथील विक्रेत्यावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धाडी टाकत ५७ हजार ५४० रुपयाचे ५४८ किलो खाद्यतेल जप्त केले.

यामुळे विनापरवाना खाद्यतेलाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे धागे दणाणले आहे. (548 kg edible oil seized from Kalwan Notice to Seller to Discontinue Business Nashik Crime)

मागील काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनामार्फत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांवर धाडसत्र सुरू आहे. या मोहिमेतच कळवण येथील प्रसाद प्रोव्हिजन येथे अन्नसुरक्षा अधिकारी योगेश देशमुख यांनी भेट दिली असता त्या ठिकाणी अन्न व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याअंतर्गत परवाना नसल्याचे आढळून आले.

तसेच या ठिकाणी खुल्या स्वरूपात एक टन क्षमतेच्या टाकीतून नळाद्वारे खुल्या खाद्य तेलाची विक्री करीत असल्याचे आढळून आले. यावेळी श्री देशमुख यांनी ५४८ किलो खाद्यतेल जप्त केले.

या प्रकरणात विनापरवाना व्यवसाय करीत असल्याने व्यवसाय बंद करण्याची नोटीसही बजाविण्यात संबंधितास बजाविण्यात आली. ही कारवाई सहआयुक्त संजय नारगुडे आणि सहाय्यक आयुक्त विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

"कोणीही खुल्या स्वरूपात खाद्यतेलाची फेर विक्रीसाठी विक्री करू कसे. जर विक्री करताना आढळल्यास प्रशासनामार्फत कारवाई घेण्यात येईल."- योगेश देशमुख, अन्नसुरक्षा अधिकारी