National Peoples Court: अपघातातील मयताच्या वारसाला 57 लाख; राष्ट्रीय लोकअदालतीत समझोता

नाशिक : भरधाव वेगातील कारने धडक दिल्याने मोपेडवर पाठीमागे बसलेले दिलीप देविदास आघाडे यांचा मृत्यु झाला होता.

यासंदर्भातील दावा न्यायालयात सुरू असताना गेल्या शनिवारी (ता.९) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत समजोता होऊन मयत आघाडे यांच्या वारसांना ५७ लाख ५० हजार रुपयांचा भरपाईचा धनादेश देण्यात आला. (57 lakhs to heirs of accident victims Settlement in the National Peoples Court nashik)