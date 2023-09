Nashik News : वणी शहरात एकाच दिवशी पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी धुमाकुळ घालीत सहा जणांना चावा घेवून जखमी केल्याची घटना घडली असून दोन दुचाकींना कुत्रे आडवे आल्याने मोटरसायकलस्वार पडून १ महिलेसह ३ जखमी झाले आहे.

वणी शहरात भटक्या श्वानांसह त्यातील काही पिसाळलेल्या कुत्र्यांमुळे घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गेल्या दीड महिन्यात ८८ जणांना कुत्र्याने चावा घेवून जखमी केल्याने त्यांच्यावर वणी ग्रामिण रुग्णालयात उपचार केल्याची नोंद झाली आहे. (6 people bitten by dog ​​in Vani area on same day Three people were injured due to dog lying down road accident Nashik New)

येथील काही दिवसांपासुन मोकाट श्वानांचा सुळसुळाट झाला असून त्यातील पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी वणी गावातील विविध भागात चावा घेवून जखमी केल्याच्या घटना वाढू लागल्या आहे.

आज येथील थोरात गल्ली, देशमुख गल्ली, बाजार गल्ली, बिरसा मुंडा चौक परीसरात पाच नागरिकांनी पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी हल्ला करीत चावे घेतले आहेत.

यात शरद पंढरीनाथ चौधरी रा. नाशिक, राजेंद्र सदाशिव बच्छाव, रा. वणी, राजेंद्र मनोहर चौधरी, रा. फोपशी, योगेश दत्तात्रय रेहरे, सतीश जयवंतराव थोरात व गणेश भाऊसाहेब जाधव रा. वणी हे श्वान चाव्याने जखमी झाले आहे.

यासर्व जखमींना येथील ग्रामिण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर सर्व जणांना नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तसेच विद्युत वितरण कंपनीचे वायरमन लक्ष्मण गंगा कामडी हे वीज बील वसुलीसाठी जात असतांना ग्रामिण रुग्णालयासमोरच त्यांच्या दुचाकीला कुत्रे आडवे येवून दुचाकीवरुन पडल्याने त्यांच्या हाताला फॅक्चर झाले आहे.

तसेच आज दुपारी ४ वाजेच्या दरम्यान वणी - सापूतारा रस्त्यावरील हॉटेल मनोरंजन समोर दुचाकीला कुत्रे आडवे आल्याने दुचाकीवरुन पडून सुनिल गाढवे व कला सुनिल गाढवे, रा. सुरगाणा हे पती पत्नी जखमी झाले आहे.

त्यांनाही येथील ग्रामिण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान रात्री बेरात्री गावात दुचाकी व पायी येणाऱ्यांवर ठिकठिकाणी ग्रामस्थांवर कुत्रे धावून जात असल्याने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे.

गुजरात राज्यातून व पिपंळगाव रस्त्याच्या बाजूने काही लोक गाडीतून कुत्रे आणून वणी परीसरात सोडत असल्याचे नागरीकांत बोलले जात असून ग्रामस्थांनी भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.

ग्रामपंचायतीने मागील वर्षी श्वानांचा बंदोबस्त करण्याची मोहिम हाती घेतली होती. मात्र गावातील भटके श्वान प्रेमींनी याबाबत वरीष्ठ पातळीवर तक्रार केल्याने ग्रामपंचायतीने सदरची मोहिम गुंडाळली होती.

प्रशासनाने यावर श्वानांचा बंदोबस्त करण्याबाबत ग्रामपंचायतला गाईड लाईन दिल्यास ग्रामपंचायत याबाबत त्वरीत कारवाई करेल असे उपसरंपच विलास कड यांना सांगितले आहे.

वणी ग्रामिण रुग्णालयात ऑगस्ट महिन्यात ५५ श्वानदंश, १७ सर्पदंश, १२ अज्ञात विषारी दंशची नोंद तर १ ते १५ सप्टेंबर पंधरा दिवसांत ३३ जणांना श्वानदंश, ९ सर्पदंश, १ विंचुदंश, ४ अज्ञ विषारी दंशच्या रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहे.