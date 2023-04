Nashik News : पिंपळद त्र्यंबक येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात 6 वर्षीय बालिका ठार!

By

नाशिक : तालुक्यातील दुगारवाडी धुमोडी वेळुंजे ब्राम्हणवाडे पाठोपाठ आता ब्राम्हणवाडे जवळील पिंपळद (त्र्यंबक) येथील ही पाचवी घटना आहे. पिंपळद येथील लहान मुलगी देवीका भाऊसाहेब सकाळे वय 6 वर्ष, रा. सकाळे मळा, पिंपळद (त्र्यं) सायंकाळ होत असतांना व सुर्य मावळला नसला तरी दिवसा साडे पाच ते सव्वा पाचच्या दरम्यान देविका व तिची मोठी बहिण पिंपळद गावातुन आपल्या घरी सकाळी मळ्यात जात असतांना घरात घुसण्यापुर्वीच मळ्याच्या झाडीत दबा धरुन सावजाची वाट पाहत बसलेल्या बिबट्याने बहिणीसमोर झडप घालुन देविकास पकडुन नेले. या हल्ल्यात देविका ठार झाली. (6 year old girl killed in leopard attack in Pimpald Trimbak Nashik News)

विशेष म्हणजे आतापर्यंत केवळ लहान मुले मुलीच बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी पडले आहेत. याच टापुतील आतापर्यंत ही पाचवी घटना आहे. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली आहे. लोक दहशतीच्या वातावरणात वावरत आहेत. जखमी मुलीस त्वरीत त्र्यंबकेश्वर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तेथील डाॅ.भागवत लोंढे यांनी तपासुन मृत असल्याचे घोषित केले. खबर कळताच पुर्व विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विवेक भदाणे व त्यांची सर्व टीम घटना स्थळी दाखल झाली. त्यांनी तातडीने फोन करुन पाच पिंजरे मागवले आणि ते आजच्या आज युध्द पातळीवर बसविले जाणार आहेत.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

एकापेक्षा अनेक बिबटे या परिसरात असल्याचे लोकांमध्ये बोलले जात आहे. वन अधिकारी हे बिबटे पिंजरा लाउन जेरबंद करतात पण ते सोडताना दूरच्या जंगलात सोडतात की परत जवळच्याच जंगलात सोडतात हे करण्यास मार्ग नाही. कारण बिबट्याचा वावर याच परीसरात आहे.

दरम्यान मुलीच्या मानेला डोक्याच्या कपाळावर डाव्या हाताच्या कांबीवर पोटावर बेंबीजवळ असे ठिकठिकाणी बिबट्याच्या दाताच्या व नखांच्या जखमा आहेत. यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयात पिंपळद व त्र्यंबककरांची प्रचंड गर्दी होती. संपतराव सकाळे, तहसीलदार दिपक गिरासे, डॉ.भागवत लोंढे, पोलीस निरीक्षक बिपिन शेवाळे उपजिल्हा रुग्णालयात उपस्थित होते.