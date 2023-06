Nashik News: विविध कामांतून 9 महिन्यात ६०: ४० प्रमाण राखणार; ZP CEO मित्तल यांनी केले स्पष्ट

By

Nashik News : जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून मिशन भगीरथ प्रयास अतंर्गत बंधार्यांची कामे करताना कुशल व अकुशल कामांचे ६०: ४० प्रमाण राखले जात नसल्याचे ओरड सुरू होती.

त्यावर, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कुशल व अकुशल कामांचे ६०: ४० प्रमाण राखावे असे सांगत, आधी अकुशल कामे करून नंतर कुशल कामे करावेत, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाला सांगितले होते.

त्यानंतर, प्रशासनाने आता नमती भूमिका घेत, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ही कामे करण्यासाठी कालावधी असल्याने या कालावधीत अकुशल कामांना प्राधान्य देऊन ती कामे करून घेतली जाईल असे सांगत, कुशल व अकुशल कामांचे ६०: ४० प्रमाण राखणार असल्याचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले. (60 40 ratio in 9 months from various works ZP CEO Mittal clarified Nashik News)

जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत अधिकाधिक १०२ कोटींची कामे रोजगार हमीतून केलेली आहेत. यावर्षी ग्रामपंचायत विभागाने यावर्षी २४ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत तीन लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती केली आहे.

मात्र, सध्या नियोजित केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी ५८ लाख मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्ध करावा लागणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला ही कामे करताना ६०: ४० चे प्रमाण राखणे अवघड असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेत रविवारी (ता.२५) आढावा बैठका घेतल्या. या बैठकीत ग्रामपंचायत विभागाने रोजगार हमी योजनेतून सुरू असलेल्या कामांचे सादरीकरण केले.

यात पालकमंत्री भुसे यांच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या १०० मॉडेल स्कूलची कामे रोजगार हमीतून सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच मिशन भगीरथमधून सुरू असलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांचीही यावेळी माहिती देण्यात आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यावेळी शासन निर्देशांनुसार कुशन-अकुशल कामगारांचे प्रमाण राखतांना ६०:४० चे प्रमाण कशाप्रकारे राखण्यात येत आहे, असा प्रश्न पालकमंत्री भुसे यांनी उपस्थित करत हे प्रमाण राखावे असे सांगितले होते.

त्यास अनुसरण श्रीमती मित्तल यांनी सांगितले की, पावसाळापूर्व काळात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात मिशन भगिरथ अंतर्गत २५० बंधार्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. शाासन निर्दशांनुसार ६०:४० चे प्रमाण राखण्यासाठी पावसाळ्यात वृक्षलागवड, फळबागा, विहीरी खोदणे ही कामे करण्यात येणार आहे.

नरेगा अंतर्गत एकूण २६२ कामे समाविष्ट असून या कामांचा आधार ६०:४० चे प्रमाण राखण्यासाठी घेण्यात येईल. ही कामे करण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे या कालावधीत हे प्रमाण राखले जाईल असा दावा त्यांनी यावेळी केला.