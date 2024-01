Nashik Crop Insurance : 65 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार 99 कोटींची मदत; नुकसानीनंतर महिन्यातच मदती निधी मंजूर

Nashik Crop Insurance : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी जिल्ह्यातील तब्बल ६५ हजार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाने ९९ कोटी ७८ लाखाचा निधी मंजूर केला आहे.

येत्या काही दिवसांतच हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल. (65 thousand farmers will get help of 99 crore of crop insurance nashik news)