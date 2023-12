Nashik News : नियोजन समितीतील सर्वसाधारण आराखड्याच्या ६८० कोटींपैकी अवघा ३२ टक्‍के खर्च झाला असून, तब्‍बल ६८ टक्‍के निधी अखर्चित असल्‍याची बाब समोर येत आहे.

आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने उरलेले असताना त्‍यात लोकसभा निवडणुकांच्‍या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता निधी खर्चासाठी आडकाठी ठरण्याची शक्‍यता आहे.(68 percent of funds of planning committee are unspent nashik news)