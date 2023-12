Nashik News: स्व. बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय नूतनीकरणासाठी 7 कोटी

Nashik News : नाशिक रोड विभागातील महापालिकेच्या स्व. बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयाच्या इमारतीत मॉडिक्युलर शस्त्रक्रियागृह तसेच नर्सिंग स्टेशनच्या उभारणीसह स्वच्छतागृहांच्या फेररचनेसाठी सात कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.

या रुग्णालयात शिकाऊ डॉक्टर्सकरिता स्वतंत्र कक्षाची निर्मितीदेखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (7 crore will be spent for renovation of Balasaheb Thackeray Hospital nashik news)