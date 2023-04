Nashik News : 7 तहसीलदार, 12 वर्षे न्यायालयीन लढा अन्‌ अखेर समझोता! एक रस्ता असाही

Nashik News : एक शिवरस्ता, नेहमी कोर्टकचेऱ्या, बारा वर्षे न्यायालयीन लढाईत दोनदा हायकोर्ट, तर दोनदा जिल्हा कोर्ट, एक प्रांत अन्‌ सात तहसीलदार झाले, तरीही वाद मिटत नव्हता.

पुढे आठवे तहसीलदार प्रमोद हिले आले, त्यांनी प्रयत्न केले अन्‌ अखेर वाद-विवादाचा अखंडपणे सुरू असलेला प्रवास संवादाच्या थांब्यावर पूर्ण झाला. अखेरीस लोकसहभागातून जवळपास सहा लाख रुपये खर्चून दीड किलोमीटर रस्ता पूर्णत्वास गेला. (7 Tehsildars 12 years of court battle and finally settlement of mingaon madh to bramhangaon road Nashik News)

ही गोष्ट आहे, येवला व कोपरगाव तालुक्याच्या हद्दीवरील निमगाव मढ व ब्राह्मणगाव या दोन गावांच्या सीमेवरील वहिवाटीच्या वादाची..! तशी दोन्हीही गावे बागायत क्षेत्रात मोडत असल्याने इंचइंच जागेसाठी किल्ला लढवायची तयारी असलेले मातब्बर शेतकरी येथे आहेत.

या वादात मुरलीधर मोरे, चंद्रकांत दिवटे, सोमनाथ आसने, राजाराम गवळी, साईराम गवळी, श्रावण लांडगे, गणेश आहेर, किसन आहेर, दादा मोरे, विठ्ठल लभडे, सुदाम लभडे, ठकन लभडे या शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होती.

या शिव रस्त्याबाबतचा वाद येवला तहसीलदार प्रमोद हिले यांच्याकडे निमगाव मढचे ग्रामस्थ घेऊन आले. त्यानुसार तहसीलदार हिले व कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांनी दोन-तीन वेळा संयुक्त स्थळ निरीक्षण केले.

वाद काही मिटत नव्हता. शेवटी दोन्ही तालुक्यातील उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांच्या मदतीने शिवरस्त्याच्या बाजूचे सर्व शेत गट मोजून घेतले.

यामुळे शिवरस्ता दोन ते चार फूट, तर काही ठिकाणी सात ते आठ फूट दिसून आला खरा; परंतु तो अतिक्रमित होता. निमगाव मढचा तालुका येवला असल्याने शेतकरी श्री. हिले यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते.

पुन्हा संयुक्त बैठकीत समझोता घडवताना मोजणी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हद्दीच्या खुणा निश्‍चित झाल्या अन्‌ लोकसहभागातून तीन जेसीबी, सहा ट्रॅक्टरच्या मदतीने वहिवाट रस्ता मोकळा करण्याचे काम सुरू झाले. सकाळी तहसीलदार हिले, पोलीस निरीक्षक अनिल भवारी, भुकर मापक सोमनाथ सानप हे शिवेवर जाऊन आखणी करून द्यायचे.

मंडळ अधिकारी प्रदीप मोठे व चेतन चंदावर, तलाठी मनीषा इगवे, अश्‍विनी भोसले, अंगद दराडे, कमलेश निर्मळ, परेश धर्माळे, दत्ता टिळे, दत्ता गिरी, कोतवाल नंदू दिवटे, पोलीस पाटील केशव लभडे हे दिवसभर थांबून काम करायचे.

मधूनच वाद झाला की काम थांबायचे. पुन्हा तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक काम सुरू करायचे. हा नित्यक्रम सलग चार दिवस शनिवार, रविवार सुट्टीसह सुरू होता. अखेरीस दीड किलोमीटर रस्ता तयार झाला.

या कामी भूकरमापक सोमनाथ सानप (येवला) व शशिकांत शिंदे (कोपरगाव), भास्कर हराळ, हवालदार बनकर, गंभीरे, प्रवीण लभडे, अमोल मढवई, तसेच निमगाव मढ-ब्राह्मणगाव शिवलगत सर्व शेतकरी बांधवांनी सहकार्य केले.

"येवल्यात अनेक गुंतागुंतीचे रस्ते वाद मिटवले आहेत. हा रस्ताही मोठा गुंत्याचा विषय होता. मात्र, कोपरगावच्या अधिकाऱ्यांनी व दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांनी साथ दिल्याने व नियमानुसार रस्ता व वहीवाट मोकळी करण्यात यश आले आहे. येथून बदली झाली असली, तरी रस्त्याचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लावल्याचे समाधान आहे."-प्रमोद हिले, तहसीलदार, येवला