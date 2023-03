By

नाशिक : शादी डॉट कॉम या संकेतस्‍थळावर (Website) ओळख निर्माण करत महिलेला लग्‍नाचे अमिष दाखवत, नंतर फसवणूक करणाऱ्यास जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालयाने मंगळवारी (ता. २८) सात वर्षे कारावास व एक लाख रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली. (7 years imprisonment for cheating through lure of marriage nashik crime news)

यशवर्धन सुरेश देशमुख पाटील उर्फ सुमेश सुरेश पोस्कर (वय ३४. रा. सल्फेवाड, गुहाघर) असे या संशयिताचे नाव आहे. याबाबत शहर पोलिस आयुक्तालयातील अभियोग कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार संशयिताने यशवर्धन सुरेश देशमुख पाटील अशी ओळख सांगत शादी डॉट कॉमच्‍या माध्यमातून महिलेशी ओळख प्रस्‍थापित केली.

संबंधित महिलेसोबत लग्‍नाची तयारी दर्शविली. त्यानुसार नाशिक गाठत त्‍याने फिर्यादीच्या घरी मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम घेतला. या वेळी त्याने इंडियन ऑईल कंपनीमध्ये मोठ्या पदावर नोकरी करत असल्‍याचे व पुण्यातील पाषाण रोडला पेट्रोल पंप असल्याचे भासविले.

तसेच, दगडुशेठ हलवाई गणपती मंदिर ट्रस्टचा विश्‍वस्‍त असल्‍याचे सांगत ट्रस्टच्‍या लिलावातील सोने लग्‍नासाठी कमी किंमतीत मिळवून देण्याचे आमिषही त्याने दाखविले. यातून फिर्यादी व त्यांच्या बहिणीची एक लाखाहून अधिक रक्‍कमेची फसवणूक केली होती. पीडित महिलेने पंचवटी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती.

यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक प्रतिक पाटील यांनी संशयिताला सप्टेंबर २०२२ मध्ये गुजरातमधील सिल्व्हासा येथून अटक केली होती. या ठिकाणी तो स्वराज सुरेश देशमुख नावाने वातव्‍यास होता. सखोल चौकशीनंतर त्‍याचे नाव सुमेश सुरेश पोस्कर असल्याचे पुढे आले होते. या खटल्‍यात पोलिसांनी न्यायालयासमोर परिस्थितीजन्य पुरावे मांडतांना, त्‍याआधारे यशवर्धन सुरेश देशमुख ऊर्फ सुमेश सुरेश पोस्कर यास शिक्षा सुनावली आहे.