नाशिक : या ना त्या कारणाने घरदार सोडून निघून गेलेल्या वा बेपत्ता असलेल्या ७४ महिला, मुले, मुली व पुरुषांना शोधून त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत निर्भया पथकाने गेल्या दोन महिन्यात ही कामगिरी केलेली आहे. (74 people in city returned home due to Nirbhaya police force Performance of 4 teams in 2 months nashik Latest Marathi News)

पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांच्या आदेशान्वये शहर पोलिस आयुक्तालयातील निर्भया पथकांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यानुसार, गेल्या जुलै महिन्यापासून आयुक्तालय हद्दीमध्ये चार निर्भया पथके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. यात, पंचवटी, सरकारवाडा, अंबड आणि नाशिक रोड अशी चार पथकांचा समावेश आहे.

एका पथकामध्ये दोन टीम असून, यात दोन महिला पोलिस अंमलदार व दोन पुरुष पोलिस अंमलदार तर, या टीमची जबाबदारी एक महिला पोलिस निरीक्षकाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तर, पोलिस उपायुक्त पौर्णिमा चौघुले- श्रींगी या निर्भया पथकाच्या नोडल अधिकारी आणि सहायक आयुक्त दीपाली खन्ना या सहायक नोडल अधिकारी आहेत.

चारही विभागीय निर्भया पथकांनी जुलै २०२२ मध्ये २१ तसेच ऑगस्ट २०२२ मध्ये सुमारे ५३ अशा ७४ बेपत्ता व्यक्तींचा यशस्वीरीत्या शोध घेतला आहे. ही चारही पथके आपापल्या पोलिस स्टेशन हद्दीत गस्त करून कारवाई करतात.

पथकांची जुलै व ऑगस्टमधील कामगिरी

पथक बेपत्ता शोध

पथक १ २०

पथक २ २०

पथक ३ २२

पथक ४ १२

एकूण ७४

"शाळा, महाविद्यालय, उद्याने, चित्रपटगृहे, बाजारपेठ, गर्दीचे ठिकाणी भेटी देवून पोलिस काका व पोलिस दीदीमार्फत टवाळखोरांवर कारवाई करून बेपत्ता व्यक्ती व अपहरणाच्या गुन्ह्यांचा तपास करतात. आपत्कालीन परिस्थितीत विशेषतः महिलांनी पोलीसांना संपर्क साधून निर्भया पथकाची मदत घ्यावी."

- दीपाली खन्ना, सहायक पोलिस आयुक्त तथा सहायक नोडल अधिकारी, निर्भया पथक.

