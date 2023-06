Sakal Special : मोफत गणवेशासाठी साडेसात कोटींचा निधी; शिक्षण विभागाकडून तालुकानिहाय निधी वर्ग

Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या अडीच लाख विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे मंगळवारी (ता.६) साडेसात कोटींचा निधी जमा झाला आहे.

प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेला गणेवशाचा हा निधी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळांना वाटप केला जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने तालुकानिहाय निधी वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू केली असून दोन दिवसात हा निधी जमा होईल. (7.5 crore fund for free uniforms Two and half lakh students Zilla Parishad will get uniform taluk wise fund class from education department Nashik News )

जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पहिले ते आठवीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जाणार आहे. यापैकी एक गणवेश पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी करावयाचा असून त्यासाठीचे अनुदान शिक्षण विभागाकडून वर्ग करण्यात येणार आहे.

दुसऱ्या गणवेशाचे कापड शासन खरेदी करून देणार असून शाळा व्यवस्थापन समिती त्यातून गणवेश शिवून घेणार आहे. एका गणवेशाची किंमत ३०० रुपये इतकी असणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून एक गणवेश शाळा समिती आणि दुसरा गणवेश राज्य शासन देईल.

पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समिती एक गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना देणार आहेत. दुसऱ्या गणवेषासाठी राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड उपलब्ध करून देईन. नंतर शाळा व्यवस्थापन समिती हे कापड महिला बचत गटांकडून अथवा स्थानिक पातळीवरून शिवून घेईल.

त्यासाठीचा खर्च राज्य सरकार समितीला देणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी दरवर्षी दोन गणवेशाचे पैसे शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीला दिला जात होते.

सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश

पूर्वी शासनाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाच गणवेश मिळत होता. या वर्षापासून शासनाने सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे राज्य शासनाने शाळा व विद्यार्थी यांची संख्या मागविली होती.

त्यानुसार प्राथमिक विभागाने ३१ मे रोजी गणवेश मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार, शाळांमधील एकूण २ लाख ४७ हजार ६३५ विद्यार्थ्यांना ७ कोटी ४२ लाख ९० हजार ५०० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सदर निधी तालुका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला जाईल.

दुसऱ्या गणवेशाची प्रतिक्षा

दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या गोंधळामुळे गणेवशाचा निधी मिळण्यास जून महिना उजाडला आहे. शाळा सुरू होण्यास आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना निधी प्राप्त झाला आहे.

यामुळे पहिल्या दिवशी गणवेश मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. एक गणवेश मिळाला असला तरी, राज्य शासनाकडून दुसरा गणवेश कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तालुकानिहाय विद्यार्थी व निधी

तालुका एकूण विद्यार्थी एकूण अनुदान

बागलाण १९ हजार ७८५ ५९ लाख ३५ हजार ५००

चांदवड ११ हजार ४८३ ३४ लाख ४४ हजार ९००

देवळा ०६ हजार ९७३ २० लाख ९१ हजार ९००

दिंडोरी २४ हजार ३६७ ७३ लाख १० हजार १००

इगतपुरी २० हजार १०३ ६० लाख ३० हजार ९००

कळवण १३ हजार ४७० ४० लाख ४१ हजार

मालेगाव २४ हजार ४८५ ७३ लाख ४५ हजार ५००

नांदगाव १५ हजार ६६३ ४६ लाख ९८ हजार ९००

नाशिक १३ हजार ७२५ ४१ लाख १७ हजार ५००

निफाड २२ हजार २२३ ६६ लाख ६६ हजार ९००

पेठ १३ हजार ४९२ ४० लाख ४७ हजार ६००

सिन्नर १४ हजार ७५१ ४४ लाख २५ हजार ३००

सुरगाणा १७ हजार ६४ ५१ लाख १९ हजार २००

त्र्यंबकेश्वर १६ हजार ६५८ ४९ लाख ५८ हजार ४००

येवला १३ हजार ५२३ ४० लाख ५६ हजार ९००