Nashik News : लाडक्या गणरायाचे थाटात आगमन झाल्यानंतर गुरुवारी (ता. २१) घरोघरी गौरी- महालक्ष्मीचे सोनपावलांने वाजतगाजत आगमन झाले.

गौरीचा मुखवटा सर्वांना परिचित असेल, पण अष्टगंधाने स्वतःच्या हाताने रेखाटलेल्या पंचगौरीची पूजा करण्याची अनोखी परंपरा नाशिकमधील बेळे कुटुंबीयांनी जोपासली आहे.

तब्बल ७८४ वर्षांची ही परंपरा जोपासणारे बेळे कुटुंबामध्ये ‘निमा’ चे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांची ही आठवी पिढी असून हा आनंददायी सोहळा ते आनंदाने साजरा करत आहेत. (750 years of tradition in hands of eighth generation Bele family has cultivated the tradition of Panchgauri drawn with Ashtagandha Nashik)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास यंदा ३५० वर्षे पूर्ण झाले. त्यानिमित्त बेळे कुटुंबीयांनी आपल्या घरी गडकिल्ल्यांची भव्य आरास साकारली आहे.

तब्बल १५ फूट लांब आणि ८ फूट रुंद असलेल्या आरासला सुंदर फुलांनी सजविले. किल्ल्याची हुबेहुब प्रतिकृती साकारत बुरुजांवर मावळे उभे आहेत. किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर अष्टगंधापासून महालक्ष्मीचा मुखवटा रेखाटला आहे.

त्याला श्रृंगाराचा पेशवेकालीन साज चढवला आहे. यात कोल्हापुरी आभूषणे, बांगड्या, नथ आदींचा समावेश असल्याचे महालक्ष्मीचे हे नयन मनोहरी रुप बघताना भाविकांच्या डोळ्याची पारणे फिटतात.

हाताने महालक्ष्मीचा मुखवटा रेखाटून त्याची विधिवत पूजा करण्याची परंपरा नाशिकमध्ये फक्त बेळे कुटुंबाकडेच आहे. त्यामुळे तीन दिवसांच्या मंगलमय सोहळ्यास बेळे कुटुंबातील आप्तेष्ट, नातेवाईक व मित्रपरिवार उस्फूर्त सहभागी होतात.

महिलांची तर महिन्याभरापासून तयारी सुरू होते. कागद व पुठ्यांपासून (पर्यावरणपूरक) किल्ल्याची आरास साकारल्यानंतर महालक्ष्मीला दाखवण्यात येणाऱ्या नैवेद्याची तयारी केली जाते. महालक्ष्मीला ५६ भोगाचा नैवेद्य दाखवला जातो.

यात घरीच बनवलेले आठ प्रकारचे लाडू, करंजी, शेव, चकली, चिवडा, बर्फी, काजू कतली, खजूर बर्फी अशा विविध पदार्थांचा यात समावेश आहे. महिलांनी शृंगार परिधान करून वाजतगाजत महालक्ष्मीचे घरामध्ये स्वागत केले.

गुरू गोविंद पैठणे व मंगेश कुलकर्णी यांच्या मंत्रोउच्चारात आदिती व हर्षदा बेळे यांच्या हस्ते महालक्ष्मीची पूजा करण्यात आली.

सोहळ्याप्रसंगी भुसावळ येथील राजन बेळे, श्रुती बेळे, संजय बेळे, धनंजय बेळे, विनय बेळे या भावंडांसह आदिती बेळे, प्रेरणा बेळे, गौरी बेळे, मधुरा बेळे, अहर्ता बेळे सहभागी झाले.

आगमनाच्या दुसऱ्या दिवशी (ता. २२) पुरणपोळीचा महानैवेद्य महालक्ष्मीला दाखवण्यात येणार आहे. या दिवशी सर्वच आप्तेष्टांना दर्शनासह नैवद्यासाठी निमंत्रित केले आहे.

घरकामगार महिलांचा सन्मान

घरात महालक्ष्मीचे आगमन झाल्यानंतर मित्रमंडळी, आप्तेष्टांना महानैवेद्याला आवर्जून बोलविले जाते. विशेष म्हणजे घरात काम करणाऱ्या महिलांची खणानारळाने ओटी भरली जाते. त्यांना भेट वस्तू देण्याची इतक्या वर्षांची परंपरा बेळे कुटुंब आजही जोपासत आहे.