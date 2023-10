सिन्नर : तालुक्यातील भूमीअभिलेख विभागाकडे वाढीव मनुष्यबळ नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोजणीचे प्रकरणे, नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

तालुक्यात ७७४ मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. (774 enumeration cases pending with Land Records Settlement of cases impossible due to calculation of government purpose Nashik)

औद्योगिकदृष्ट्या सिन्नरचा झपाट्याने विकास होत असून, नागरीकरण वाढत आहे. भूमिअभिलेख विभागाचे सिन्नरला उपअधीक्षक कार्यालय असून, तेथे सिन्नर शहर व ग्रामीण या दोन सजांचा कारभार चालतो.

वडांगळी आणि नांदूर शिंगोटे येथे दोन स्वतंत्र कार्यालये आहेत. या कार्यालयाची जबाबदारी चार परिक्षण भूमापक यांच्यावर आहे. या चारही कार्यालयातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांची संख्या ७७४ झाली आहे.

त्यात प्रत्येक दिवशी आणखी वाढ होत आहे. लोकांनी भूमीअभिलेख विभागाकडे तातडीची, अतितातडीची मोजणी फी भरूनही प्रकरणे निकाली निघत नसल्याची नाराजी आहे.

सुरत-चेन्नई महामार्ग, पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग या कामाच्या मोजणीमुळे ही प्रकरणे बाजूला पडली असून, त्यात पुन्हा केंद्र सरकारच्या सोलर कृषी पंपांच्या योजनेचे अतिरिक्त काम तातडीने करून द्यावे लागत आहे.

सिन्नरला भूम अभिलेख विभागाकडे असणारी उपलब्ध कर्मचारी संख्या जुन्या वर्गीकरणानुसार आहे. पूर्वी सिन्नर शहर सजेत केवळ शहराचा भाग होता. त्यात आणखी पाच गावे वाढली आहेत. सिन्नर ग्रामीण सजेत जुनी दहा गावे होती, ती आता १७ झाली आहे.

वडांगळी सजेत जुनी अकरा गावे होती. त्यात आणखी पंधरा गावांची भर पडली आहे. तर नांदूर शिंगोटे सजेत नवीन अकरा गावांची भर पडून ही संख्या १९ वर पोचली आहे. यानुसार एकूण मिळकतींची संख्या २६ हजारांच्या घरात गेली असून, मनुष्यबळ मात्र तेच असल्याने कामांचा उरक होत नाही.

प्रलंबित मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सिन्नरला केवळ नऊ भूकरमापक असून, कामे सारखी वाटली तरी प्रत्येकाकडे सुमारे ८५ प्रकरणे जातात. त्यामुळे अलीकडच्या सहा महिन्यांत ही प्रकरणे पूर्ण निकाली निघणार नाहीत.

आगामी तीन महिन्यांत या प्रकरणांचा निपटारा करायचा म्हटले, तरी किमान २० भूकर मापक सिन्नरसाठी तात्पुरते का होईना नियुक्त होणे गरजचे आहे.

एक परीरक्षण भूमापक गरजेचा

साधारणपणे सहा हजार मिळकतींमागे एक परीरक्षण भूमापक असावा, असे शासनाचे धोरण सांगते. सिन्नर शहर कार्यालयात ६,१७६ मिळकतींची नोंद झाली आहे.

ग्रामीणमध्ये ७५६५ मिळकती, वडांगळीमध्ये ५१९०, तर नांदूर शिंगोटे कार्यालयात सर्वाधिक ८१०० मिळकतींची नोंद झाली आहे.

त्यात येणाऱ्या काळात आणखी वाढ होईल. मिळकतींची वाढती आकडेवारी विचारत घेता सिन्नर शहर, सिन्नर ग्रामीण व नांदूर शिंगोटे शिंगोटे सजा येथे तातडीने प्रत्येकी एक परिरक्षण भूमापक पद वाढवणे गरजेचे आहे.

विस्तारित कार्यालयांची गरज

कामकाजाचा आवाका वाढल्याने कार्यालयाची सध्याची जागा अपुरी पडते. सर्व कर्मचारी दाटीवाटीने बसून काम करतात. सिन्नर तहसील कार्यालयाशेजारी असलेल्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत भूमीअभिलेखसाठी दालन मंजूर आहे.

मात्र, त्या ठिकाणी कार्यालय स्थलांतर झालेले नाही. त्यामुळे दप्तर सांभाळणे त्रासदायक ठरते. शासनाने कार्यालयासाठी अत्याधुनिक स्कॅनर, प्रिंटर यासारखी उपकरणे दिली आहेत. ती ठेवायला पुरेशी जागा नाही. वडांगळी आणि नांदूर शिंगोटे येथील कार्यालये भाडोत्री जागेत थाटली आहेत.

"सिन्नरमधील कार्यालयाच्या अपुऱ्या जागेबाबत आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. सध्याच्या कार्यालयावर एक मजला उभारणे शक्य आहे. प्रशासकीय भवनातील स्वतंत्र दालनाचा पर्याय तपासू. नाशिक जिल्ह्यासाठी नव्याने भूकर मापक मिळाले आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण करून ते लवकरच रूजू होतील. सिन्नरसाठी प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्यासाठी दिवाळीदरम्यान अतिरिक्त भूकर मापकांची तात्पुरती नियुक्ती होईल. नागरिकांची रखडलेली कामे तत्काळ मार्गी लागण्यासाठी नियोजन केले जात आहे."

-हेमंत सानप, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख