Nashik Crime News: कत्तलीसाठी बेकायदेशीरपणे आणलेली 8 गोवंश जनावरे जप्त

By

Nashik Crime News : शहरात कत्तलीसाठी बेकायदेशीरपणे जनावरे आणली जात आहेत. वाहनांमध्ये कोंबून जनावरे आणली जातात. या संदर्भात पोलिसांनी अनेक वेळा संबंधितांवर कारवाई करत गोवंश जनावरांची मुक्तता केली आहे. (8 cattle illegally brought for slaughter seized by police at malegaon Nashik Crime News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सहायक पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू व त्यांच्या विशेष पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक पाराजी वाघमोडे, हवालदार दिनेश शेरावते, सचिन बेदाडे, पवारवाडी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी गुलाब पार्कमध्ये तौसिफ खान, हमिद खान ऊर्फ तौसिफ कांती (३०, रा. गुलाब पार्क, पाण्याच्या टाकी जवळ) याच्या पिकअपवर (एमएच ०४, डीएस ५६८८) छापा घातला.

पिकअपमधून बेकायदेशीरपणे जनावरे कत्तलीसाठी आणली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. सदर वाहनाचा शोध घेऊन पोलिसांनी आठ गोवंश जनावरांची सुटका केली. जनावरे व पिकअप असा एकूण २ लाख ७८ हजाराचा ऐवज जप्त केला. पवारवाडी पोलिस ठाण्यात तौसिफ खानविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.