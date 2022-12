Nashik News : खेडे येथे घराला आग लागून 8 महिन्याचा चिमुकला भाजला!

निफाड (जि. नाशिक) : खेडे (ता. निफाड) येथे घराला लागलेल्या आगीत आठ महिन्याचा बालक भाजला आहे. उगाव जवळील खेडे या गावात मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या अश्पाक याकूब शेख यांच्या घराला आग अचानक आग लागली. या आगीत त्यांचा जेहान नावाचा आठ महिन्याचा मुलगा भाजला असून त्याला तत्काळ उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. (8 month old baby was burnt in house fire in Khede Nashik News)

घरातून धुर निघत असल्याचे येथील नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर नागरिकांनी त्याठिकाणी धाव घेत आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. वेळीच अग्निशमन दलाचा बंब घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळविले. या लागलेल्या आगीमुळे घराचे पत्रे जळाले असून घरातील संसार उपयोगी साहित्य जळून संपूर्ण खाक झाले. घटनास्थळी मंडल अधिकारी शीतल कुयटे तसेच तलाठी श्री. मोरे यांनी भेट देत पंचनामा केला.

या वेळी सरपंच निवृत्ती कोल्हे यांनी या मोलमजुरी करणाऱ्या अश्पाक शेख यांच्या मदतीसाठी हात पुढे केला. यासह समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन या कुटुंबाला मदत करावी व त्यांचे पुनर्वसन करावे असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते नौशाद सय्यद, अब्दुल शेख, उगाव ग्रामपंचायत सदस्य शिवा चव्हाण यांनी केले आहे.

