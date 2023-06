Ashadhi Ekadashi 2023 : आषाढी एकादशीनिमित्त भाजीपाला व फळफळावळ बाजारात रताळे, भुईमूगाच्या शेंगा, केळी, बटाटे विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत. मालेगावला आषाढी एकादशी निमित्त ८० टन रताळे, तीन टन भुईमूगच्या शेंगा विक्री झाल्या आहेत.

गुरूवारी (ता.२९) मोठ्या प्रमाणावर विक्री अपेक्षित आहे. कर्नाटक राज्यातून रताळी विक्रीसाठी आल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. (80 tonnes of sweet potatoes sold on Ashadhi Ekadashi 2023 3 tonnes of groundnut pods also sold nashik news)

आषाढी एकादशीमुळे शहरात आठवड्यापासून रताळे विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत. किराणा दुकानात साबुदाणा, भगर, राजगिरा, शेंगदाणे आदींची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे. बटाटे, उपवासाचा चिवडा आदींनाही मागणी आहे.

शहरातून धुळे, नाशिक, कसमादे पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात रताळू विक्रीसाठी गेले. येथे बेळगावमधून रताळू विक्रीसाठी येत होते. कसमादे पट्ट्यात दमदार पाऊस पडल्यानंतर बहुतेक ठिकाणी रताळ्यांची लागवड केली जाणार आहे.

रताळे हे पीक चार महिन्यात येत असून येथे रताळ्यांची आवक वाढल्याने विक्री करणाऱ्या हातगाड्यांची संख्याही वाढली आहे. किरकोळ बाजारात ४० ते ६० रुपये किलोने रताळी विकली जात आहे.

येथे सोमवार बाजार, सटाणा नाका, महात्मा फुले भाजीपाला बाजार, मच्छी बाजार, इक्बाल डाबी यासह गल्लोगल्ली रताळ्यांची विक्री करणारे व्यावसायिक हातगाड्यांवर विक्री करताना दिसत आहेत.

गुरुवारी एकादशी असल्याने रताळुंची आवक ८० टनावरुन ४० टनावर होणार असून ५० टक्के घटणार आहे. बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी बुधवारीच रताळी भरून ठेवली आहे. त्याचबरोबर बटाट्यांची ५० टन विक्री झाली. बटाटे आग्रा येथून येत असल्याचे बटाटे व्यापारी सोमनाथ बाणे यांनी सांगितले.

"उपवासासाठी रताळ्यांना देखील विशेष प्राधान्य दिले जाते. आषाढी एकादशीनिमित्त राजगिरा, साबुदाणा, भगर, बटाटे याचा वापर करतात. त्यामुळे रताळे व बटाट्यांची विक्री वाढली आहे."

- किरण वाघ, हिरालाल वाघ ॲन्ड कंपनी, मालेगाव