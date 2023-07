Nashik Rain News : इगतपुरी तालुक्यात पावसाचा जोर कायम; 24 तासांत पुन्हा 86 मिलीमीटरची बरसात

By

Nashik Rain News : तालुक्यात सलग दहा दिवसापासून संततधारेसह मुसळधार पाऊस सुर असून आज मध्यरात्रीपासून पावसाचा जोर अधिकच वाढल्याने विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातही धुव्वाधार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे इगतपुरी, घोटी परिसरासह पूर्ण तालुक्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

पावसामुळे आज पुन्हा दारणा, वाकी, भाम या नद्या अधिक जोराने प्रवाहीत झाल्या. सर्वत्र पाणीच पाणी दिसून येत आहे.

इगतपुरी तालुक्यात २४ तासात पुन्हा विक्रमी ८६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. घोटी, इगतपुरीत सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. (86 mm of rain in 24 hours in igatpuri nashik rain news)

सलग होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे भावली व दारणा धरणांसह तालुक्यातील धरणांमध्ये जलसाठा वेगाने वाढण्यात मदत असली तरी तेवढयाच वेगाने धरणातील विसर्ग करण्यात येत आहे. तालुक्यात आजअखेर एकूण १ हजार ९७४ मिलिमीटर इतक्या पावसाची नोंद घेण्यात आल्याची माहिती तहसीलच्या सूत्रांनी दिली.

इगतपुरी तालुक्याच्या पच्छिम पट्ट्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सर्वच भात शेतांना आज तलावाचे स्वरूप प्राप्त झाल्याचे दिसून येत आहे. पूर्व भागात झालेल्या पावसामुळे भातलागवडीच्या कामांना ब्रेक लागला आला आहे.

दारणा, भाम व वाकी नदीचे पाणी शेतांमध्ये पसरल्याने भाताच्या रोपांना व पिकांना धोका होण्याचा संभव निर्माण झाला आहे. पश्चिम पट्ट्यातील डोंगरावरून पाण्याचे धबधबे मोठ्या प्रमाणात कोसळत आहेत. दारणा ,भाम व वाकी या नद्या सलग चार पाच दिवसापासून दुथडी भरून वाहत आहेत.

इगतपुरी, घोटी मानवेढे, वैतरणा, धारगाव, टाकेद या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. या भागात गेल्या आठ दिवसापासून पावसाचे सातत्य कायम राहिले आहे, मात्र रात्रभराचा पाऊस हा अतिवृष्टी सदृश होता. हा पाऊस रात्रीपासून आज उशिरापर्यत सुरूच राहिल्याने याचा थेट परिणाम जनजीवनावर झाला आहे.

शनिवारपर्यंतचा एकुण पाऊस : १ हजार ९७४ मिलीमीटर

धरणांतील साठा असा :

दारणा : ७८.१४ टक्के

मुकणे : ६४.६८ टक्के

वाकी : ४७.१३ टक्के

भावली :१०० टक्के

भाम : ८१.८२ टक्के

कडवा : ७२.९९ टक्के

वालदेवी :३९.८९ टक्के

गंगापुर : ७३.३७ टक्के

धरणांतून होणारा विसर्ग

दारणा : ६ हजार ५६९ क्युसेक

भावली : ४८१ क्युसेक

कडवा : ६७२ क्युसेक