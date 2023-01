Police Raising Day : रेझिंग डे निमित्त वावी येथे 9 लाखांचा मुद्देमाल परत

सिन्नर (जि. नाशिक) : पोलिस रेझिंग डे निमित्त वावी पोलिस ठाण्यातर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. विविध चोरींच्या गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेले सोने, ट्रॅक्टर व मोबाईल असा सुमारे नऊ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी मूळ मालकांना परत केला. (9 lakhs worth of goods returned to people at Vavi on occasion of Police Raising Day nashik news)

पोलिस दलातर्फे वर्धापनदिनामित्त आयोजित सप्ताहात पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, अपर पोलिस अधीक्षक माधुरी कांगणे, पोलिस उपविभागीय अधिकारी सोमनाथ तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रम राबविण्यात आले.

सहाय्यक निरीक्षक सागर कोते यांनी वावी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विविध शाळा व महाविद्यालयांत मार्गदर्शनपर व्याख्याने आयोजित करुन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. वावी येथील नूतन विद्यालय व अ‍ॅड. रावसाहेब शिंदे कनिष्ठ महाविद्यालयात सहाय्यक निरीक्षक कोते यांनी विद्यार्थ्यांना विविध कायदेविषयक माहिती दिली.

पोलिस हवालदार कुरवडे, सूर्यवाड यांनी पोलिस खातेचे दैनंदिन कामकाज, महिला लैंगिक अत्याचारपासून संरक्षणबाबत असणारे कायदे, सोशल मिडीयाचे फायदे व त्यापासून होणारे दुष्परिणाम तसेच सोशल मिडियाच्या गैरवापरामुळे दाखल होणारे गुन्हे, वाहतुकीचे नियम व वाहतुकीचे नियम न पाळल्यास होणारी दंडात्मक कारवाई यावर मार्गदर्शन केले.

वावी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विविध गुन्ह्यात आरोपींकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या चोरीच्या गुन्ह्यातील सोने, ट्रॅक्टर, मोबाईल परत करण्यात आले. बाजीराव म्हातारबा वडीतके, सुनील शिरोळे, लक्ष्मण कोकणे यांना न्यायालयाच्या आदेशाने या सुमारे ९ लाखांच्या विविध वस्तू परत करण्यात आल्या.

