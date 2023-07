By

Nashik Crime News : खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा लागलेल्या आठ संशयितांची पोलिसांनी तुरुंगात रवानगी केली. तसेच शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर विविध भागात कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून साधारण ९३ सराईतांना ताब्यात घेतले. (93 criminal arrested in 2 days 8 murder suspects sent to jail Nashik Crime News)

पंचवटी क्रांतीनगर भागात भेळविक्री करणाऱ्या सुनील वाघ याचा २०१६ मध्ये कपाळावर पायावर डोक्यावर वार करून खून करण्यात आला होता.

पंचवटी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात कुंदन सुरेश परदेशी (२४), अक्षय कैलास इंगळे (२१), रवींद्र दगडूसिंग परदेशी, जयेश हिरामण दिवे (२६), राकेश तुकाराम कोष्टी (३०), व्यकंटेश नानासाहेब मोरे (२८), किरण दिनेश नागरे (३५), गणेश भास्कर कालेकर (२५) या आठ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवून मंगळवारी (ता. ११) जुलैला जन्मठेपेसह कारावासाची शिक्षा सुनावली.

पोलिसांनी सगळ्या संशयितांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात केली. तर फितूर झालेल्या पंधरा साक्षीदारांविरुद्ध खोटी साक्ष दिल्याच्या आरोपावरून कारवाई सुरू केली आहे.

शहरात शासन आपल्या दारी उपक्रम होत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर बंदोबस्त कडक करण्यात आला असताना पोलिसांनी विविध गुन्ह्यातील सराईतांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

गुरुवारी (ता.१३) शहर पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांची धरपकड केली. त्यात साधारण ९३ सराईतांना ताब्यात घेतले. त्यात वैयक्तीक जात मुचलक्यावर बाहेर आलेल्या सराईतांची तपासणी करीत पोलिसांनी एकावेळी शहरातील सगळ्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कारवाया केल्या.

शहरातील परिमंडळ एक अंर्तगत येणाऱ्या सहा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ८२ सराईतांची तपासणी करीत ५२ जणांना, तर परिमंडळ दोन अंर्तगत येणाऱ्या विविध सात पोलिस ठाण्याच्या

हद्दीतील ९७ सराईतांची तपासणी करीत त्यातील ४१ याप्रमाणे १७९ पैकी ९३ जणांची तपासणी करीत त्यांना ताब्यात घेतले.