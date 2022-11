By

इगतपुरी (जि. नाशिक) : ग्रामीण भागातील प्रत्येक लहान मोठ्या नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा संबंध आपल्या गावाच्या ग्रामपंचायतीसोबत नेहमीच येत असतो. शाळेत प्रवेश घेण्यासह पासपोर्ट,आधार काढण्यासाठी जन्मदाखला आवश्यक असतो. जमिनीची वारसनोंद,बँकातील मयत व्यक्तीच्या ठेवी वगैरे कामासाठी मृत्यू दाखला हवा असतो.विवाह नोंदणी उतारे,घरांचे उतारे सुद्धा अनेक कामासाठी गरजेचे असतात.यासोबत शासनाच्या विविध योजना मिळवण्यासाठी सुद्धा ग्रामपंचायतीच्या दाखल्यांची आवश्यकता असते.

सध्याचा काळ ऑनलाईन झाला असल्याने आता ग्रामपंचायती सुद्धा नागरिकांच्या सेवेसाठी ऑनलाईन झालेल्या आहेत.घरबसल्या सर्व दाखले मिळावेत.करांचा भरणा सुद्धा क्षणात व्हावा, विविध सेवा तातडीने मिळाव्यात यासाठी शासनाने नवीन मोबाईल ॲप सुरु केले आहे. (96 Gram Panchayats in Igatpuri Taluka will manage on Mobile App Nashik Latest Marathi News)

महा ई-ग्राम सिटीजन कनेक्ट असे त्याचे नाव असून प्ले स्टोअरवरून ते डाऊनलोड करता येईल. यामुळे ग्रामीण नागरिकांना घरबसल्या ग्रामपंचायतीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.इगतपुरी तालुक्यातील ९६ ग्रामपंचायती ह्या ॲपसोबत जोडल्या गेल्या असून नागरिकांनी ह्या ॲपद्वारे सर्व सेवांचा फायदा घ्यावा असे आवाहन इगतपुरीच्या गटविकास अधिकारी डॉ.लता गायकवाड यांनी केले आहे.

ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असलेल्या प्रॉपर्टीचा उतारा, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जन्म नोंद प्रमाणपत्र, मृत्यु नोंद प्रमाणपत्र, कराचा भरणा ह्या ॲपद्वारे करता येणार आहे.कोणत्याही दाखल्यांसाठी आता आपल्याला ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागणार नाही.

अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया

प्ले स्टोअरवरून MAHAEGRAM CITIZEN CONNECT हे ॲप डाऊनलोड करून घेतल्यावर ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची यादी सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. प्ले स्टोअरमधुन ॲप घेतल्यावर १.सर्वात खाली Don’t have account ? Register यावर क्लीक करा. त्यानंतर एक नवीन पेज ओपन होऊन तुमचे नांव, वडीलांचे नांव, आडनांव, लिंग, जन्म तारीख, मोबाईल नंबर, ईमेल टाकावा. त्यानंतर ओटीपीद्वारे खात्री करा. ही संपुर्ण माहिती भरल्यानंतर तुमचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पुर्ण होईल. त्यानंतर तुमच्या रजिस्टर मोबाईल नंबरवर टेक्स्ट मेसेजद्वारे युझर आयडी पासवर्ड पाठवला जातो. ह्याचा ॲप वापरण्यासाठी उपयोग होतो.

आपल्याला ग्रामपंचायतीला काही सूचना द्यायच्या असतील तर त्या सुद्धा देण्याची व्यवस्था ॲपमध्ये करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीच्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा सुद्धा ॲपवर उपलब्ध आहेत, अशी माहिती मोडाळेचे ग्रामसेवक नानासाहेब खांडेकर यांनी दिली. ह्या ॲपचा प्रत्येक नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून त्याचा सर्वांनी फायदा घ्यावा असे विस्ताराधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले.

"ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातुन नागरीकांना आपले सरकार सेवा केंद्रातून विविध सोयी व सुविधा दिल्या जातात. मात्र यात आता गती मानता यावी यासाठी हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात तालुक्यातील जास्तीत जास्त नागरीकांनी सहभाग घ्यावा व प्रशासनास गतीमानतेसाठी चांगला प्रतिसाद द्यावा ही अपेक्षा."

- डॉ .लता गायकवाड,गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, इगतपुरी

