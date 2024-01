Ram Lalla Pran Pratishtha : भारत का बच्चा बच्चा, जय श्रीराम बोलेगा! आरती, डीजेच्या आवाजात भक्तीमय गीतांचे स्वर

Ram Lalla Pran Pratishtha : अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त शहरातील मुख्य रस्ते भगव्या पताका व चौकाचौकात मंडप उभारल्याने प्रभू श्रीरामाचा जयघोष करण्यात आला. डीजेवर दिवसभर ‘भारत का बच्चा बच्चा, जय श्रीराम बोलेगा’, ‘ सियावर रामचंद्र की जय’, ‘रामजीकी निकली सवारी’ अशा गीतांचे स्वर गुंजल्याने वातावरण भक्तीमय झाल्याचे चित्र दिसून आले.

श्रीरामाची मूर्ती उभारून विविध मंडळांनी भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप केले.