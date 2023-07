Abasaheb More : राष्ट्राशी संबंधित कुठलेही क्षेत्र असो, त्यात काळानुरूप बदल हवेत : आबासाहेब मोरे

Abasaheb More : ‘‘आपल्या जीवनाशी, समाजाशी आणि राष्ट्राशी संबंधित कुठलेही क्षेत्र असो, त्यात काळानुरूप बदल केले तरच प्रगती आणि समृद्धीची अपेक्षा ठेवता येते. पूर्वज म्हणायचे, ‘जुनं ते सोनं आणि नवं ते हवं’ जुनं जे आहे तो आपला समृद्ध वारसा आहे.

तो तर आपल्याला टिकवून ठेवायचा आहेच; परंतु काळाच्या ओघात आणि वैज्ञानिक प्रगतीच्या या युगात हा वारसा पुढे नेऊन आजच्या तरुण पिढीसमोर म्हणजेच उद्याचा समर्थ भारत ज्यांच्या खांद्यावर उभा आहे, अशा उद्याच्या जबाबदार नागरिकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर काळानुरूप आपल्याला छोटे-मोठे बदल करायलाच हवेत. (Abasaheb More guidance Any field related to nation needs changes with time nashik news)

यास आध्यात्मिक क्षेत्रही अपवाद नाही. आजच्या अत्याधुनिक साधानांचा उपयोग करून सेवामार्गांतर्गत सुरू असलेले विविध उपक्रम जास्तीत जास्त भाविक, सेवेकऱ्यांपर्यंत पोचविता येतात, अशी गुरुमाउलींची भूमिका असल्याने सेवामार्गाने यू ट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून आतापर्यंत विक्रमी सेवा करून घेतली आहेच; पण यामुळे सर्वसामान्य सेवेकरी, नागरिक, भाविकांना सेवेची पर्वणीच लाभली आहे, अशी माहिती दिंडोरी दरबारच्या वतीने ऑनलाइन पारायणाची सेवा उपलब्ध करून देणारे आबासाहेब मोरे यांनी दिली.

अधिकमासात भागवत ग्रंथाचे पारायण करून उच्चतम सेवा भगवान विष्णूचरणी रुजू करण्याची परंपरा भारतात शेकडो वर्षांपासून आहे. भागवत ग्रंथ हा मोठा असून, सात दिवस रोज दोन तास वाचन पारायणासाठी करावे लागते.

बऱ्याच भाविकांना काम, आरोग्य वा इतर गोष्टींचा विचार करता रोज एवढा वेळ सात दिवस शक्य होत नसल्याने गुरमाउलींनी छोटे ७०० श्लोकी भागवत उपलब्ध करून दिल्याने भाविक दीड-दोन तासात एक पारायण करू शकतात, अशी माहिती आबासाहेब मोरे यांनी दिली.

ते म्हणाले, की ही अत्यंत उच्च सेवा ऑनलाइन करण्याची संधी गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादाने करून देण्यात आली असून, या सेवाचा फायदा हजारो भाविक देशात तर घेत आहेतच; पण परदेशातही भाविक मोठ्या संख्येने ७०० श्लोकी भागवत करीत आहेत. मंगळवार (ता. १८)पासून सुरू झालेली सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू असून, रोज सायंकाळी सातला पारायणास प्रारंभ होतो. सर्वांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही आबासाहेब मोरे यांनी केले आहे.