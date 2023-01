ABB Indiaचा 44 वर्षांचा जुना प्लांट IGBC Platinum! नाशिक MIDCमधील असे प्रमाणपात्र मिळविणारी पहिली कंपनी

नाशिक : एबीबी इंडियाचा ४४ वर्षे जुना प्लांट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल (आयजीबीसी) कडून ग्रीन फॅक्टरी बिल्डिंग प्लॅटिनम प्रमाणपत्र मिळविणारा नाशिकमधील सुमारे दहा हजार उद्योगांपैकी पहिला प्लांट बनला आहे.

प्लॅटिनम प्रमाणपत्र देऊन आयजीबीसीने प्लांटमध्ये केलेल्या विविध पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा सन्मानच केला आहे. (ABB Indias 44 year old plant IGBC Platinum First company in Nashik MIDC to get such certification nashik news)

‘एबीबी’चा हा प्लांट नाशिक औद्योगिक वसाहतीमध्ये १९७८ पासून कार्यरत असून, या प्लांटमध्ये १५ हून अधिक प्रॉडक्ट लाइन्सद्वारे उत्पादित माल संपूर्ण भारत तसेच जगातील सुमारे १२० हून अधिक देशांमध्ये निर्यात होतो.

या मानांकनाबाबत बोलताना एबीबी इलेक्ट्रिफिकेशन विभागाचेचे सीनिअर व्हाइस प्रेसिडेंट गणेश कोठावदे म्हणाले, की यामध्ये मुख्यतः पाण्याचा वापर ३० टक्के नि कमी करणे, प्लांटसाठी लागणारी १०० टक्के वीज रिन्युबल पद्धतीने निर्मित करणे यातील ३० टक्के ऊर्जा ऑनसाइट सोलर सिस्टिमने निर्माण होते, ज्यायोगे २८ टक्के ऊर्जेची बचत साध्य झाली आहे.

१२ एकर जागेत जागोजागी ‘एबीबी’द्वारेच निर्मित अत्याधुनिक बिल्डिंग व ऊर्जा देखरेख यंत्रणांचा वापर करून ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे इत्यादीचा समावेश होता. यासोबतच सीएफसीमुक्त एअर कंडिशनरचा वापर, सुमारे ७५ टक्के नैसर्गिक प्रकाश आणि व्हेंटिलेशनचा सर्व ठिकाणी पुरेपूर उपयोग, पावसाचे १०० टक्के पाणी साठवू शकेल, अशी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम, अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, उष्णतारोधक छताचा वापर तसेच गुड्स आणि पब्लिक ट्रान्स्पोर्टसाठी शक्य तेथे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अशा उपाययोजनांचा हातभार हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अत्यंत मोलाचा ठरला. नुकताच हा प्लांट ‘सीआयआय’द्वारे ‘सिंगल यूज प्लॅस्टिक फ्री’ म्हणूनही प्रमाणित करण्यात आला आहे.

निर्मितीच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा न आणता उपलब्ध मर्यादित जागा आणि साधनसामग्रीचा वापर करून ग्रीन आणि सस्टेनेबल प्लांट बनविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक आव्हानांवर मात करावी लागली.

शून्य टक्के कचरानिर्मिती

प्लॅटिनम हे ‘आयजीबीसी’कडून दिले जाणारे सर्वोच्च मानांकन आहे, जे डिझाइन आणि विविध पर्यावरणीय श्रेणींमध्ये नावीन्यपूर्ण साइटचे मूल्याकंन करते. एबीबी इंडियाच्या प्लांट एकलाही मान्यता त्यांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांना शाश्वत आणि पर्यावरण कार्यक्षम बनविण्याच्या प्रयत्नांसाठी मिळाली आहे.

आपल्या जागतिक २०३० सस्टेनेबिलिटी धोरणासह एबीबी सामाजिक स्तरावर कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. एबीबी आपल्या सर्व आस्थापनांमधून प्रभावी वेस्ट मॅनजमेंटमधून ‘शून्य टक्के कचरानिर्मिती’चे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचे श्री. कोठावदे यांनी सांगितले.

"जागतिक स्तरावर उद्योग क्षेत्र हा ऊर्जेचा प्रमुख वापरकर्ता आहे, ज्यामधून मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होते आणि म्हणून उत्पादन क्षेत्रात हरित आणि शाश्वत ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादन सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. या सर्टिफिकेशनद्वारे आम्हाला आमचे ग्राहक आणि इतर भागधारक यांच्याबरोबर पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये भागीदार होता आले, याचा अभिमान वाटतो. हे मानांकन मिळवणे हे कार्बन नुट्रेलिटी साध्य करणे या ‘एबीबी’च्या ध्येयाशी संलग्न आहे."

- गणेश कोठावदे, सीनिअर व्हाइस प्रेसिडेंट, एबीबी

