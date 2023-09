Nashik Crime: गणेशोत्सवाची धुम सुरु असतांना सुमारे दीड टन भेसळयुक्त मावा जप्त

Nashik Crime : श्री गणेशोत्सवाची धूम सर्वत्र सुरु असतांना नाशिक शहरातील मिठाई दुकानदारांना सुमारे १५०० किलो भेसळ युक्त मावा पुरविण्यासाठी गुजरात येथून घेवून येणाऱ्या वाहनास उमराळे बु. ता. दिंडोरी येथे नाशिक ग्रामीण पोलीस पथकाने सापळा रचून पकडले असून २ लाख २७ हजार ७०१ रुपये किंमतीचा भेसळयुक्त स्वीट मावा जप्त केला आहे. (About one half ton of adulterated Mawa seized while Ganesh festival Nashik Crime)

बकेश्वर मध्ये भेसळ युक्त पेढे विक्रीची कारवाई ताजी असतानाच पुन्हा दिंडोरी तालुक्यामध्ये मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. गणेशोत्सवामध्ये मोदक व तसेच पेढ्यांना, बर्फीला मागणी असते.

या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथील विजयममता चित्रपटगृहाजवळील स्वीटमार्ट व्यवसायिक नाशिकमध्ये इतर स्वीटमार्ट दुकानदारांना भेसळयुक्त मावा पुरविण्यासाठी गुजरात येथून आणत असल्याची गुप्त माहिती नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेस मिळताच नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक शांताराम नाठे, दिपक अहिरे, विनोद टिळे, गिरीष बागूल, अनुपम जाधव यांनी रात्री दोन वाजेच्या सुमारास पेठ-नाशिक महामार्गावर उमराळे बु. येथे पिकअप वाहन क्रमांक (एमएच 15 एचएच 0021) या वाहनास अडवून वाहनातून सुमारे ५० गोण्या, प्रत्येकी ३० किलो वजन, एकूण दीड टन असा असून २ लाख २७ हजार ७०१ रुपये किमंतीचा भेसळयुक्त स्वीट मावा आढळून आला.

यावेळी ताब्यात घेतलेला संशयित तुळशीराम राजाराम चौधरी रा. विजयममता, नाशिकरोड हा नाशिक शहरातील विविध स्वीटमार्ट दुकानदारांना पुरवठा करीत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

जप्त केलेला मावाची तपासणी व कार्यवाहीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग नाशिक यांना दिंडोरी पोलीस ठाणे येथे पाचारण करुन पोलिसानी पुढील कारवाईसाठी ताब्यात देण्यात आले आहे.

या प्रकरणामुळे स्वीटमार्ट मधुन विक्री होत असलेली मिठाई ही भेसळयुक्त तर नाही ना...? याबाबत गाहकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले असून मिठाई व्यावसायिकांवर संशय व्यक्त केले जात आहे.