By

Nashik News : जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्या त्र्यंबकेश्वर पंचायत समिती भेटीत, पंचायत समिती कुलूप बंद निर्दशनास आलेली असताना आता आमदार हिरामण खोसकर यांच्या अचानक पाहणीत पंचायत समितीतील तब्बल १७ कर्मचारी गैरहजर आढळले.

संतप्त झालेल्या आमदार खोसकर यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावर मित्तल यांनी तातडीने गटविकास अधिकारी यांसह गैरहजर १७ कर्मचाऱ्यांना पाचारण करत तंबी देत, कारणे दाखवा नोटिसा बजाविल्या आहेत. (Absentee 17 employees in Trimbakeshwar were paraded by Chief Executive Officer nashik news)

श्रीमती मित्तल यांनी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी परदेशी यांना त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीच्या कार्यालयीन कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी परदेशी यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी पंचायत समितीला अचानक भेट दिली होती. त्यावेळी शासकीय कार्यालय सुरू करण्याची वेळ सकाळी पावणेदहा असताना सव्वादहा वाजेपर्यंत त्र्यंबकेश्वर पंचायत समिती कुलूप बंद होती.

परदेशी पंचायत समितीत दाखल झाल्यावर केवळ एक विस्तार अधिकारी व शिपाई हजर होते. कार्यालयाचे प्रमुख गटविकास अधिकारी देखील उपस्थित नव्हते. त्यावर परदेशी यांनी गटविकास अधिकारी यांसह गैरहजर असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविल्या होत्या. या नोटिसाचा खुलासा देत असतानाच आमदार खोसकर यांनी मंगळवारी (ता.२८) पंचायत समितीला भेट दिली.

१०.३५ वाजेपर्यंत सुमारे १७ कर्मचारी अनुपस्थित होते. आमदार खोसकर यांनी लागलीच मित्तल यांच्याशी संपर्क साधत कर्मचारी वेळात येत नसल्याचे सांगत, गैरहजर कर्मचाऱ्यांची तक्रार केली. या तक्रारींची मित्तल यांनी दखल घेत त्यांनी तातडीने गटविकास अधिकारी यांच्यासह गैरहजर १७ कर्मचाऱ्यांना दुपारी जिल्हा परिषदेत बोलावून घेतले.

मित्तल यांनी गैरहजर कर्मचाऱ्यांची परेड घेत चांगलीच कानउघाडणी केली. वारंवार गैरहजर राहत असल्याचा प्रकार घडत असल्याने त्यांनी खुली नाराजी व्यक्त करीत १७ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच पंचायत समितीच्या कार्यालयीन कामकाजाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश परदेशी यांना दिले.