Nashik News : गंगापूरसह अन्य धरण समूहात समाधानकारक पाणीसाठा शिल्लक आहे. मात्र याही परिस्थितीत पंचवटीतील गणेशवाडी भागात अनेक ठिकाणी नळाला अक्षरश थेंब, थेंब पाणी येत असल्याने महिलावर्ग त्रस्त आहे.

याबाबत मनपा पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यावर नवीन टाकी झाल्यावर पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, ही जुनीच टेपरेकॉर्डर वाजविली जात असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. (Abundant in dam but drop by drop in tap Status of Ganeshwadi area in Panchvati Nashik News)

गणेशवाडी परिसरातील शेरी मळा, मुंजोबा चौक परिसर, गिते गल्ली, सहजीवननगर भागात गेल्या कित्येक दिवसांपासून अतिशय कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

याबाबत येथील रहिवाशांनी संबंधित विभागीय पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील सावरकरनगर परिसरातील टाक्यांद्वारे पाणीपुरवठा होतो.

या ठिकाणी तीन टाक्या होत्या, त्यापैकी गतवर्षी एक टाकी पाडण्यात आली असून अधिक क्षमतेची दुसरी टाकी बसविण्यात आली आहे.

परंतु तिच्या आउटलेटसह अन्य कामे अद्याप बाकी असल्याने तूर्त दोन टाक्यांवरून पाणीपुरवठा सुरू आहे.

जुना आडगाव नाका, नवीन आडगाव नाका, टकलेनगर, कृष्णनगर भागात जर याच टाक्यांमधून योग्य दाबाने व सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू आहे तर याच भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा कसा होतो, असा प्रश्‍न येथील रहिवासी विचारतात.

त्यावर केवळ नवीन टाकीचे गाजर दाखवत आश्‍वासने दिली जात असल्याचे काही रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मध्यंतरी येथील एका सोसायटीला कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने टँकर मागवावा लागत होता, अलीकडेच तेथील परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाल्याचे रहिवासी सांगतात.

नाशिककरांना हक्काचे पाणी द्या

जायकवाडी धरणासाठी विसर्ग सोडण्यापेक्षा प्रथम ज्या ठिकाणी धरणे आहेत, अशा नाशिककरांना प्रथम योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करा.

अन्यथा नाशिककरांचे हक्काचे पाणी नाकारून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याची वेळ पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर येईल, अशी भीती एका जाणकार सेवानिवृत्त पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यानेच व्यक्त करत मनपाला घरचा आहेर दिला आहे.

शहरातील अनेक भागातील लिकेज, स्टॅन्ड पोस्टवरील वाया जाणारे लाखो लिटर पाण्याबाबत काळजी घेण्याचा सल्लाही संबंधित अधिकाऱ्याने दिला आहे.

"नळाला करंगळीएवढी धार असल्याने हंडाभर पाण्यासाठी दहा मिनिटे वाट पाहावी लागते, त्यामुळे महिला त्रस्त आहेत. त्वरित योग्य दाबाने पाणीपुरवठा व्हावा."

- संगीता चव्हाणके, गणेशवाडी