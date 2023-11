Nashik Crime: लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार; संशयित फरार

नाशिक : मुंबई नाका परिसरातील हॉटेलमध्ये काम करणार्या युवतीशी प्रेमाचे संबंध ठेवून लग्नाचे आमिष दाखविले आणि वारंवार तिच्यावर अत्याचार करून तिचा गर्भपातही केला. याप्रकरणी संशयिताविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Abuse of young woman by luring her into marriage abortion Suspect absconding Nashik)

संदेश राजेंद्र कुलकर्णी (२३, रा. अंबड) असे संशयिताचे नाव आहे. पीडित युवतीच्या फिर्यादीनुसार, दोघेही एका हॉटेलमध्ये कामाला होते. मार्च २०२१ मध्ये त्यांची ओळख झाली. त्यानंतर त्यांच्या मैत्री होऊन प्रेमसंबंध निर्माण झाले.

संशयित संदेश याने पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवून राणेनगर येथील चंद्रलोक हॉटेल, इंदिरानगरमधील हॉटेल असोशिया तर कधी पीडितेच्या राहत्या घरी तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले.

यातून पीडिता गर्भवती राहिली असता, तिला गर्भपात करण्यास भागही पाडले. त्यानंतरही संशयिताने लग्न करण्यास नकार दिल्याने अखेर पीडितेने आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने मुंबई नाका पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली.

त्यानुसार, बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर संशयित संंदेश फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सोनवणे हे करीत आहेत